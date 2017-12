Nico Braun ne comprend pas ou ne comprend plus. «Son» FC Metz est en morceaux. Le plus grand attaquant grenat de tous les temps espère que le président Bernard Serin prendra des solutions fortes lors du prochain mercato hivernal. En attendant, les hommes de Frédéric Hantz préparent la venue de Rennes (17e journée, samedi à 20h).

Propos recueillis par Hervé Kuc

Nico, que pensez-vous de la situation sportive et comptable du FC Metz?

Je ne trouve plus de mots. Des erreurs ont été faites, mais par où doit-on commencer? J’ai le sentiment que du côté de la direction du club, on a peur de dire certaines choses. Où va-t-on chercher les responsables? Tous les supporters se posent des questions, mais pour le moment, il n’y a aucune réponse. J’ai raté le match face à Marseille, mais au niveau de l’organisation de l’équipe et du fond de jeu, le compte n’y est pas du tout.

Avez-vous remarqué un renouveau depuis la venue de Frédéric Hantz aux manettes de l’équipe?

Il est arrivé dans une situation très compliquée, mais je ne vois pas non plus de changement fondamental depuis qu’il est à la tête de cette équipe. Philippe Hinschberger est un gentil garçon, mais il aurait dû partir plus tôt. Je n’ai jamais compris pourquoi il avait fait jouer Metz de manière aussi reculée, surtout face à Troyes (0-1) et Dijon (1-2). Le FC Metz avait donc peur de ces formations? De plus, la manière dont nous avions abordé ces parties m’avait surpris: un pressing beaucoup trop bas et une envie pas assez forte d’aller bousculer l’adversaire. Remarquez qu’actuellement, je ne vois pas de système de jeu bien défini.

Faut-il encore croire au maintien en Ligue 1?

Ceux qui y croient encore font preuve d’un très grand optimisme. Depuis le début de saison, le FC Metz tient le choc pendant une heure, et ensuite il n’y a plus rien dans la «casserole». Trop de blessures, d’expulsions, de buts ratés et d’erreurs défensives font que plus personne n’est maintenant étonné par ce classement (20e, 4 points). La formation mosellane n’était pas prête dès le départ du championnat.

Vous n’avez pas répondu clairement à notre question…

Le FC Metz doit désormais, selon moi, préparer son retour en Ligue 2. Si j’étais à la place des dirigeants messins, je constituerais dès à présent le groupe qui sera appelé à repartir à l’étage inférieur. A certains éléments, j’en vise au moins quatre dont je tairai le nom, je dirais clairement: il faut que vous quittiez le club. Ce sont des gens qui gagnent pas mal d’argent, mais qui n’ont pas la volonté de s’en aller.

Nico, vous ne pouvez pas faire partir des joueurs aussi rapidement et de cette façon. Il faudra attendre le prochain mercato hivernal pour cela, non?

Quand je suis arrivé en Bundesliga, à Schalke 04 (de 1971 à 1973), vous pensez que les dirigeants se gênaient pour dire les choses aux joueurs? Vous rêvez! Pour virer un joueur, il faut trouver une, ou des fautes graves et, croyez-moi, à Metz, j’en aurais trouvé! De toute façon, le FC Metz va devoir se soulager financièrement, mais certains éléments vont être difficiles à vendre, ça c’est une certitude. Je parle avec le ventre, mais je pense à ces milliers de supporters qui sont eux, pour le moment, très gentils avec le club. La situation pourrait dégénérer face à Rennes et Strasbourg (20 décembre, 20h50).

Quelle est la nature de votre relation avec Bernard Serin?

C’est le décisionnaire final et je pense qu’il doit se poser des questions, non? C’est lui qui a laissé partir les joueurs de la dernière saison et qui en a fait venir d’autres. Je n’ai plus le même contact avec lui que celui qui était le nôtre il y a deux ans.

Auriez-vous titularisé Vincent Thill lors des dernières journées?

Oui et non. Quand j’entends Frédéric Hantz dire qu’il ne faut pas faire porter autant de responsabilités à un jeune homme de 17 ans, je suis d’accord avec lui. De plus, en début de saison, le rapport physique a prévalu et dans ce domaine, Vincent n’aurait rien pu apporter. Mais, pourquoi ne pas le faire rentrer à trente minutes de la fin d’un match? Vincent, sur un geste technique, un coup d’œil ou un coup franc peut-être très utile au groupe.

Il reste malgré tout 22 rencontres à disputer. Pensez-vous que les Messins puissent distancer Rennes ce samedi?

Si, après cinq minutes de jeu, je m’aperçois que le gardien adverse peut relancer tranquillement le jeu à la main sur son latéral et que le FC Metz se retrouve sur la ligne médiane sans faire un pressing fort, alors je dis: non! Maintenant, je m’attends à une vive réaction de l’ensemble grenat face aux Rennais avec une décision forte au niveau de la composition du onze de base. Si la perspective de «jouer sa peau» est présente, alors je peux imaginer que le succès soit au rendez-vous.