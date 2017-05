(DH) - Emanuel Cabral sera le dernier rempart du Fola, dimanche face à Dudelange, lors de la 92e finale de la Coupe de Luxembourg. Le jeune gardien, couvé par Thomas Hym, Alija Besic et Pit Theis, espère mettre fin à la disette du club doyen dans l'épreuve et se mettre en évidence pour pousser les portes de la sélection nationale.

«Jeff Strasser a fait son choix en début de saison. J'ai évolué en championnat et Manu joue la Coupe de Luxembourg, c'était entendu et il n'y a pas de raison que ça change pour la finale.» Compétiteur dans l'âme, Thomas Hym, l'habituel titulaire du poste, fait contre mauvaise fortune bon cœur. «Je reste au service de l'équipe, mais dans l'ombre», indique-t-il.

Avant le match contre Käerjéng, dimanche dernier, il a passé le relais à Emanuel Cabral. «Pour qu'il ait du temps de jeu avant cette finale», insiste-t-il en se remémorant son parcours. «J'ai vécu cette situation lorsque j'étais à Differdange, je ne jouais que cette épreuve. C'est logique que celui qui débute dans cette épreuve aille au bout. Ça me fait plaisir pour Manu avec qui je m'entends très bien. C'est aussi une forme de récompense après tout une saison sans avoir beaucoup joué. Je me satisferai donc de remporter la Coupe en étant simplement dans le groupe. A titre personnel, ce serait mon troisième trophée après ceux remportés avec Differdange (2010 et 2011).»

«Je lui ai dit de ne pas changer ses habitudes»

Thomas Hym couve le jeune Emanuel Cabral. A 20 ans, il a de belles responsabilités à assumer. «Avec Pit (Theis) et Alija (Besic, le coach des gardiens), nous lui parlons beaucoup, histoire de lui enlever la pression d'un match contre Dudelange, au stade Josy Barthel, un contexte qu'il ne connaît pas.»

L'ancien Differdangeois essaye de transmettre au mieux les conseils que lui-même avait reçus d'Olimpio Rocha lorsqu'à la vingtaine tout juste passée, il avait préservé son but face aux assauts de Grevenmacher puis du F91. «Je lui ai dit de ne pas changer ses habitudes, de se concentrer sur chaque ballon, d'être bien vigilant et de beaucoup communiquer avec ses défenseur. Les premières minutes seront très importantes pour la suite de la rencontre.»

«C'est un gardien assez complet, grand et costaud dans ses sorties, avec un style de jeu moderne c'est-à-dire qu'il est à l'aise avec ses deux pieds. Agile sur sa ligne aussi. Il est venu sur le tard au poste de gardien, vers douze ou treize ans, et n'a pas la panoplie complète des garçons passés par les centres de formation ou par la fédération», indique celui qui a fait ses classes à Nancy. «Au niveau de la coordination et des techniques pures de gardien, il doit encore progresser, mais il a son style. Dans l'ensemble, il est très complet», poursuit-il.

«C'est vrai, je suis arrivé tardivement dans les buts. A quatorze ans précisément», rectifie le jeune homme qui n'a connu qu'un club, le Fola, et qui entend bien y poursuivre l'aventure longtemps. «J'évoluais alors au poste d'avant-centre ou de numéro 10 avec mon meilleur pote, Enes Mahmutovic. Lors d'un tournoi à Ettelbruck, notre gardien n'a pas pu venir, on m'a alors dit: "Vas y t'es grand, tu vas dans les buts". Ça m'a plu et j'y suis resté.»



«Le choc des titans»

Titulaire du poste en Coupe et à Käerjéng, dimanche dernier en championnat, Manu Cabral a pris ses marques au sein de la défense du club doyen. «Aucun souci, cela fait maintenant quatre ans que je suis intégré au groupe et que je participe aux entraînements, à certains matches aussi. J'ai donc mes repères avec les défenseurs. Je les connais par cœur et inversement.»

«J'ai prouvé que je suis à la hauteur de ce genre de rendez-vous», ajoute-t-il. «La pression? Elle sera positive. Une bonne alimentation, de bonnes heures de sommeil et de bons entraînements, et le reste ira tout seul.» «J'ai une très grande chance d'avoir un coach comme Alija Besic. Il a une très grande expérience et pas seulement au niveau national. Je lui dois beaucoup. Thomas (Hym) n'est pas que mon coéquipier ou mon concurrent direct, c'est avant tout un pote qui me soutient. Comme on dit en anglais, on se "push", et ça nous fait progresser. Il veut que je sois à mon meilleur niveau même si ça peut mettre sa position de numéro 1 en péril.»

«Ces dernières années, Thomas a été un élément fondamental de notre équipe et il continue de l'être», considère celui qui n'envisage pas un prêt dans un autre club pour parfaire sa formation. Et le respect mutuel que se portent les deux hommes n'empêche pas le cadet d'envisager la place de titulaire. «Mon ambition est de devenir numéro 1 au Fola, d'être régulier dans mes performances pour intégrer l'équipe nationale. Je suis persuadé de pouvoir atteindre mes objectifs.»

Avant de penser à l'équipe nationale, il a une finale de Coupe à négocier au mieux. «C'est le match de l'année, entre deux superbes équipes. Ce sera le choc des titans mais seule la victoire sera belle.»



Le Fola attend un succès dans l'épreuve depuis 1955. Il est grand temps pour le club doyen d'effacer la déconvenue de 1973. Emanuel Cabral n'a sans doute pas beaucoup entendu parler de cet échec face au voisin de la Jeunesse mais il est aussi grand temps pour lui de brandir un trophée après trois échecs en finale de la Coupe du Prince.