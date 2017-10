Transféré du CS Grevenmacher à l'Union Mertert-Wasserbillig cet été, le gardien polonais Michal Augustyn (26 ans) revient d’une grave blessure, et est en forme ascendante. Avec six buts encaissés en six journées, la satisfaction est de mise. «Mes coéquipiers travaillent bien», remarque-t-il. Direction Etzella ce dimanche à 16 heures.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Michal, quel club avez-vous découvert à Mertert-Wasserbillig, à un jet de pierre de Grevenmacher d'où vous êtes arrivé?

J’ai joué deux saisons au CSG. La première fut maudite avec la descente en Promotion d’Honneur. Quant à la seconde, elle ne me laisse pas, non plus, un souvenir impérissable, avec une blessure qui m’éloigna des terrains durant six mois (il a été opéré en février et n'a plus joué le 2e tour). Changer d’air était nécessaire pour ma carrière. A Mertert-Wasserbillig, ma première impression fut: «C’est mieux que ce que je ne pensais».



Mais encore...



L’ambiance est excellente. L’effectif se compose de Luxembourgeois et d’Allemands. Je suis le seul «étranger» (NDLR, le gardien est Polonais), et parler allemand me cause des soucis. Cela n’est pas grave, car le football est un langage universel. Les mentalités diffèrent certes, mais le plus important est d’afficher un état d’esprit irréprochable, et de ne jamais abandonner.



L'UMW (troisième ex-aequo avec Wiltz) a grappillé dix points sur dix-huit et a concédé six buts en autant de matches. Est-ce une source de légitime fierté pour le gardien que vous êtes?



Prendre six buts en six journées ne compte pas, ou si peu, même si la performance est appréciable. Mes coéquipiers bossent bien. On doit continuer à travailler pour former une défense de fer, parfaitement organisée. Ne pas encaisser est très, très difficile, mais encaisser le moins possible est un souhait légitime. J’ambitionne de multiplier les «clean sheets» d’ici la fin de saison.



L'équipe répond aux attentes placées en elle…

Absolument. L’effectif est resté le même que la saison passée, et c’est un avantage: les automatismes existent, les joueurs se comprennent sans même devoir se parler. Leur force est d’être accrocheurs de la première à la dernière minute.



Vous avez déjà travaillé durant quelques mois avec l’entraîneur, Marcus Weiss au CSG. Quelle est sa méthode?

Je dirai juste ceci: Marcus Weiss est la bonne personne à la bonne place. Le travail porte ses fruits vu l’excellente entame de saison.



Après la surprenante défaite (1-2) face à Grevenmacher, il est important de rebondir à Etzella (7e, 9 pts). Comment envisagez-vous ce débat?



Nous avons eu l’opportunité de marquer plus, et de l’emporter face au CSG sans y parvenir. S’incliner à domicile contre la lanterne rouge - Erpeldange occupe désormais le 14e siège - est inacceptable. Tirons les leçons de cette défaite! Etzella, et ensuite Käerjéng et Mamer sont nos prochains adversaires. Le calendrier peut paraître compliqué, mais je suis confiant: l'UMW est capable de battre tout le monde.

Mertert-Wasserbillig rêve-t-il de BGL Ligue?

J’adore l’expression «dream big». Mes coéquipiers apprécieraient se produire en BGL Ligue, mais c'est inutile de se focaliser là-dessus. Je suis fan de mathématiques, et si on prend trois points chaque semaine, inévitablement on restera en haut du classement. On verra.



À 26 ans, quels rêves nourrissez-vous?



J’étais professionnel en Pologne. Je suis arrivé au Luxembourg il y a quatre ans maintenant. La donne a un petit peu changé, mais pas mes rêves. Cependant, rien n’est facile comme en témoigne ma blessure de la saison passée. Je suis sur le bon chemin. Je peux continuer à rêver de plusieurs choses. La réalité est parfois fort différente. Le football, c’est d’abord jouer avant de parler.

Le programme de la 7e journée de PH

Samedi à 18 heures

CS Grevenmacher - Blue Boys Mühlenbach

Dimanche à 16 heures

US Sandweiler - FC 72 Erpeldange

FC Mamer - FC Wiltz

Etzella - Union Mertert-Wasserbillig

FF Norden 02 - Swift Hesperange

Mercredi 18 octobre à 19h30 (reporté en raison des matches de la sélection Espoirs)



UN Kaërjéng - US Rumelange

Union 05 Kayl-Tétange - Jeunesse Canach