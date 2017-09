Descendant de BGL Ligue à l’été 2016, le FC Wiltz 71 tente de rebondir en Promotion d’Honneur. Mais son irrégularité lui a fait manquer la montée la saison passée. Une lacune à gommer sous peine de voir l’histoire se répéter en mai 2018. Losseni Keïta (33 ans) est conscient de la situation. S'incliner face au leader Kaërjéng reléguerait les Nordistes à neuf points.

Par Vincent Lommel

Bien jouer ne paie pas toujours. Adepte d’un football léché, l’entraîneur wiltzois, Dan Huet s’est, sans se mettre martel en tête, rendu à l’évidence: il manquait quelque chose à son équipe en 2016-2017.



L’US Esch, Rodange et Hostert - ce dernier, via les barrages - décrochèrent la montée il y a cinq mois. C’est du passé. Le temps de s’accorder quelques jours de repos, de parfaitement cibler le mercato, et voilà le FCW71 prêt à repartir au combat. Un combat qu’il ne veut pas perdre. L’heure est à dresser un premier bilan après cinq journées de championnat.



«Le compétiteur que je suis n’est pas satisfait. Neuf points sur quinze est insuffisant. Les supporters attendent et méritent mieux», martèle le stopper, Losseni Keïta, débarqué du Fola Esch en 2016.



Le FF Norden 02 (2-1) et Etzella (2-1) ont imposé leurs vues contre Wiltz. La pilule passe mal. «Contre Norden 02, nous n’avons pas été assez tueurs devant le but. À Ettelbruck, on a manqué de sérénité.» Ces deux échecs font mal.



Les prétendants au Top 3 sont nombreux, et il convient de monter dans le bon wagon au plus vite, sous peine d’entamer une course poursuite aussi longue qu’incertaine. «Vu la qualité de notre effectif, il n’y a pas à se cacher: on a le devoir de titiller les trois premières places. Mettons ce qu’il faut pour parvenir à nos fins.» Le discours est sans aucune ambiguïté.

Plusieurs suspendus face à Käerjéng

Fort de cinq succès de rang, de ses dix-huit buts inscrits pour trois encaissés, l’UN Käerjéng est en pleine bourre. Il sait où il veut aller, et regarde droit devant sans se soucier de ce qui se passe derrière - Rumelange, deuxième (12 sur 15), raisonne de la même façon.



«Se focaliser sur l’opposition ne sert à rien, car seule la réalité du terrain compte», relativise Losseni, suspendu ce dimanche à l’instar de plusieurs coéquipiers. «Personne n’est indispensable! Les absences font partie du football. C’est le bon moment pour les réservistes de montrer ce qu’ils ont dans le ventre. Ils ne doivent pas être stressés. Collectivement, l’équipe doit jouer comme elle sait le faire.» Après l’UNK, Mamer (8e) et Sandweiler (9e) seront les prochains adversaires de Wiltz en championnat.

International avec la Guinée-Conakry

International guinéen, le défenseur central de 33 ans n’a toutefois pas participé aux rencontres du mois de juin (match amical face à l'Algérie et éliminatoires de la CAN 2019 contre la Côte d’Ivoire). «J’étais pourtant bien sélectionné, mais des raisons familiales m’empêchèrent d’y aller.»



Il restera sur le banc lors du double affrontement face à la Libye (3-2 et 0-1 fin août et début septembre), comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde en Russie.



Troisième du groupe A à sept longueurs du leader tunisien, la Guinée-Conakry est éliminée. Elle affronte la Tunisie le samedi 7 octobre. «Le rassemblement a lieu ce dimanche. Je verrai si je rejoins le groupe… lundi: tout dépendra de mon billet d’avion. J’espère avoir du temps de jeu. La Tunisie est une grande nation du continent africain. La Guinée est elle en mode «renaissance». Le peuple vit pour le football. Le stade sera plein samedi prochain.»

Le programme de la 6e journée

Dimanche à 16 heures



FC Erpeldange - Swift Hesperange



Jeunesse Canach - FF Norden 02

Mühlenbach - Union Kayl-Tétange

Union Mertert-Wasserbillig - CS Grevenmacher

US Rumelange - Etzella Ettelbruck



FC Wiltz - UN Kaërjéng

US Sandweiler - FC Mamer