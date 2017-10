Du spectacle, il y en aura forcement dans la troisième journée de Ligue 1, qui réserve un adversaire de renom au FC Differdange 03: le Racing FC Union Luxembourg, hôte d'un soir sur le parquet d'Oberkorn. Marco Campanha, qui officie en binôme avec Michael Araujo à la tête du FCD03, préface ce match-phare.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Marco, Differdange cartonne en ce moment avec deux succès et seize buts inscrits en deux matches. Mais tout n'a pas été aisé pour autant face à l'Union Titus Pétange le week-end dernier...

Pétange est bien rentré dans le match, de manière forte et agressive comme on l’avait prévu. On n’a pas su réagir à cette pression, jusqu’au moment de l’égalisation. Après notre premier but, les joueurs se sont libérés, et ont réussi à appliquer ce qu’on avait répété aux entraînements toute la semaine. Le résultat final du match (3-10) en est la preuve. J'adresse mes félicitations à toute l’équipe, pas seulement pour le résultat, mais aussi pour la manière.

Dimanche, vous vous frottez au Racing FC Union Luxembourg, invaincu comme vous, et qui n'est autre que l'ancienne ossature du Sporting Bettembourg. A quel type de rencontre vous attendez-vous?

Le Racing s'est montré très organisé dans ses deux premiers matches, mais on a entièrement confiance en notre effectif, notre esprit compétitif et surtout l’union qui existe dans notre équipe. Nos victoires, nos prestations et nos résultats positifs en sont la preuve tangible.



Offensivement, le Racing, c'est quinze buts inscrits en deux matches. Comptez-vous mettre en place un plan spécifique pour contrer cette puissance de frappe?

Comparons les résultats du Racing et de Differdange 03: on constate la même puissance offensive. Mais notre équipe se focalise aussi beaucoup sur les tâches défensives, ce qui est un travail dur à accomplir, mais les résultats sont là. Evidemment qu’on a prévu un plan de bataille pour ce dimanche, qui est pensé en fonction de l’adversaire à affronter. Il sera bien visible sur le terrain.

Depuis le départ du coach principal, quels sont les changements notables que vous avez apportés au groupe?

On connaît le travail qui a été réalisé et surtout les efforts que tous les joueurs on accomplis jusqu’à présent, en vue de montrer le meilleur d’eux-mêmes et de pratiquer le meilleur futsal. Notre job est de maintenir ou d'accroître encore le niveau de confiance de chaque joueur, et d'oeuvrer dans un schéma tactique qui est construit dans le but de continuer à progresser. Ainsi, nous pouvons garder trois facteurs importants: d'excellents joueurs, une excellente philosophie de jeu et une excellente direction.

Le programme de la 3e journée de Ligue 1

Dimanche

18h: Amicale Clervaux - AS Sparta Dudelange



18h: Union Titus Pétange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

18h30: FC Bettendorf - RAF Differdange



20h: FC Differdange 03 - Racing FC Union Luxembourg



20h: US Esch - FC Nordstad



Le programme de la 2e journée de Ligue 2

Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - Futsal Weiler-la-Tour

18h30: FC Wiltz 71 - Futsal Wilwerwiltz

Lundi

20h: Red Boys Aspelt - CS Fola Esch