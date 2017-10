Néo-promu au sein de l'élite, l’Union Titus Pétange a débuté la compétition par une large victoire - seize buts inscrits! - face au FC Bettendorf. De quoi faire le plein de confiance pour d’affronter... l'ogre FC Differdange 03. L’entraîneur pétangeois, Rui Pedro Reis nous livre ses sensations avant de croiser le fer avec le champion en titre.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Rui Pedro, vous l'avez largement emporté 6-16 à Bettendorf lors de la 1re journée de D1. Des débuts en fanfare pour le montant que vous êtes...



Le résultat se traduit par une victoire facile dans les chiffres, mais l’histoire du match n’était pas la même. Il y a eu des moments où nous avons permis à Bettendorf de prendre le dessus. Heureusement, nous avons réussi à concrétiser quelques-unes de nos nombreuses occasions de but aux bons moments. En ce qui concerne la façon dont nous avons contrôlé le match, il n’y a pas de secret: nous savons tous que tactiquement, peu de choses sont rendues possibles dans une salle aussi étroite. Il fallait donc miser sur des exploits individuels, chose que j’ai travaillée en semaine avec mes joueurs.

Dimanche (18h), c'est le champion en titre du FC Differdange 03 que vous allez défier à domicile. Dans quel état d’esprit êtes-vous avant d’aborder cette rencontre?

Mon état d’esprit reste le même: travailler dur en semaine pour pouvoir faire face à n’importe quel adversaire le dimanche. Je pense que le plus important dépend de l’état d’esprit des joueurs et de leur bien-être. Differdange 03 est une équipe solide, qui démontre de la qualité dans le jeu. Ils développent des phases de jeu intéressantes et qui pourraient nous créer des difficultés. Mais je pense aussi que nous allons réussir à déranger notre adversaire du jour.

Après le FCD03, vous vous frotterez dans la foulée deux fois consécutivement à deux autres prétendants au Final Four, le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn et le Racing FC Union Luxembourg. Appréhendez-vous ce délicat enchaînement?



Les troisième et quatrième journées seront aussi difficiles que la deuxième. On parle ici d’adversaires qui ont des objectifs différents des nôtres et qui ont un peu plus d’expérience. En tout cas, je pense que les supporters auront droit à du bon spectacle.

Vous entamez votre seconde saison à la barre de l'Union Titus Pétange. Votre équipe pourrait-elle être la bonne surprise du championnat?

Le travail que j'abats à Pétange est le même que celui que j’ai fait partout ailleurs, mais je suis certainement mieux préparé aujourd’hui qu'hier. En futsal, les équipes et les joueurs ont sensiblement évolué, et les entraîneurs aussi. Je me sens plus capable maintenant et je compte continuer sur cette lancée. Actuellement, le mérite du bon travail hebdomadaire revient complètement aux joueurs. Les artistes du spectacle, c’est eux. A ce moment de la compétition, la surprise peut venir de partout. Il y a pas mal de clubs où les conditions sont réunies pour cela et qui, comme nous, ne font pas partie des principaux candidats au Final Four. Il est donc encore un peu tôt pour en dire plus, mais je pense que le championnat sera équilibré jusqu’à son terme.



La deuxième journée de Ligue 1



Tous les matches dimanche



18h: Union Titus Pétange - FC Differdange 03

18h30: RAF Differdange - US Esch

19h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - AS Sparta Dudelange

19h: Racing FC Union Luxembourg - FC Bettendorf

20h: FC Nordstad - Amicale Clervaux



La première journée de Ligue 2



Dimanche



18h: 58 Latdevils Garnich - CS Fola Esch

20h: Futsal Weiler-la-Tour - FC Wiltz 71

Lundi



20h: Futsal Wilwerwiltz - Red Boys Aspelt