Inamovible titulaire de l'Atert Bissen depuis six saisons, Filipe Guedes (28 ans) a connu la montée en Promotion d’Honneur, il y a juste un an. Sauf retentissant(s) exploit(s) lors des deux derniers matches à Etzella et contre Hostert, son équipe retournera en Division 1. «On a mal commencé avec 5 points sur 18.»

Interview: Vincent Lommel

Filipe, le succès de Bissen contre l’US Esch (2e et montant) permet de continuer à rêver. Croyez-vous au maintien ?

Tout est possible. Il faut y croire tout en tenant compte de la réalité mathématique. Douzième et barragiste, Grevenmacher a trois points d’avance et une différence de buts favorable (-9 contre -20). Il reste deux journées. Inutile de faire un dessin. Nous sommes tributaires du CSG - déplacement à Wiltz et venue de Mertert/Wasserbillig. Le fait d'avoir battu Esch est une preuve de nos qualités. Pour une fois, chacun est resté concentré, n’a pas commis d’erreurs impardonnables. Marquer en premier était important, cela changeait de courir derrière le score. Le résultat était là, essayons de reproduire semblable prestation à Ettelbruck.

En cas de descente en D1, nourrirez-vous des regrets?

Yvo Martins - il a porté le maillot de Bissen pendant 15 ans - avait pris le relais de Silverio Esgaio l’été dernier. Cet entraîneur, au demeurant très bon, n’avait pas l’expérience de la PH. Il y avait toujours des problèmes (au sein du groupe). Rien de grave certes mais suffisant pour ne pas obtenir de probants résultats. Cela ne marchait pas. Le comité a choisi de s’en séparer et de rappeler le coach de la montée. Silverio connaissait la maison. Les conditions d'entraînement, avec un seul terrain en mauvais état, ont compliqué la donne. S’entraîner en hiver était catastrophique.

Quels ont été les changements apportés par Silverio Esgaio?

Des modifications tactiques ont été apportées. Des garçons ont reçu leur chance. Les résultats du deuxième tour sont moins mauvais (10 sur 33 dont un récent 9 sur 15 contre 8 sur 39 au 1er tour). Malheureusement çela risque d’être insuffisant. Les blessés (parfois six en même temps), les absents, les cartons (jaunes et rouge) ont eu une importance considérable. Le manque d'expéreince a joué des tours au groupe. Des juniors ont été alignés pour que le club puisse aligner quinze noms sur la feuille de match. Pour couronner le tout, notre taulier Bobby Mendes (28 ans) a connu des problèmes personnels fin 2016. Il avait décidé d'arrêter puis elle est revenu dans le parcours avant de se blesser au genou. Cette saison est trop compliquée.

Craignez-vous le retour en D1?

Pas vraiment. Regretter la PH est légitime car le niveau de jeu est meilleur. La tactique, la technique, de belles pelouses prennent le pas sur ce qui existe en D1. Tant pis. D’un autre côté, le club va pouvoir disposer d'un terrain synthétique flambant neuf à la rentrée. De meilleures infrastructures permettent de progresser. Et, en 2018 ou à terme, un nouveau terrain et un complexe (vestiaires et cafétéria) sortiront de terre. J’habite Bissen. J’y suis , j’y reste. L’ambition sera de retrouver la PH.

La 25e journée (dimanche à 16h)

Hostert - Mondercange

Swift - Rodange

Wiltz - Grevenmacher

Etzella - Bissen

Mamer - Beggen

US Esch - Sandweiler

Mertert-Wasserbillig - Norden 02