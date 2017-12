Le FC Metz va livrer une bataille d’importance face au RC Strasbourg ce mercredi (20h50). Un succès permettrait aux hommes de Frédéric Hantz de reprendre de la confiance et des couleurs. Palmieri réintègre un groupe qui sera le même que celui qui a vaincu Montpellier (3-1).



Par Hervé Kuc

Frédéric, comment abordez-vous la venue de Strasbourg (8e, 24 points)?

Il est important de pouvoir disposer du même groupe deux journées de suite et cela va être le cas. J’espère qu’il en sera ainsi au cours de la seconde partie de championnat. Pour être solide sur la durée, il faut avoir une équipe stable. Le Racing-Club de Strasbourg? C’est une formation qui «marche sur l’eau» actuellement. Leurs derniers résultats sont exceptionnels, remarquables et les Strasbourgeois arrivent en pleine forme à Saint-Symphorien. Je ne me fais pas de soucis pour eux, ils sont prêts. Le FC Metz aborde la venue de Strasbourg avec crainte.

Un succès pourrait permettre au FC Metz de reprendre un peu d’espoir…

C’est une clé importante. Je reste sur ce que je transmets depuis 4 ou 5 matchs à mes joueurs: chaque partie est une parenthèse avec des particularités fortes. Là, c’est la dernière rencontre de l’année et on aimerait bien évidemment pouvoir l’emporter. Je sais ce que nous allons faire tactiquement, on avance bien. Le FC Metz doit être fort sur ses principes. C’est un derby, il y a une attente également forte de nos supporters, ça on le sait très bien. Moi, je suis dans l’action pour préparer le groupe qui doit être prêt à 20h50 ce mercredi. Il faudra être présent au bon moment.

Le succès acquis à Montpellier a-t-il totalement chassé les doutes qui ont envahi l’esprit de vos joueurs jusque-là?

C’est une charge de moins sur les épaules des joueurs mais nous aurions aimé pouvoir profiter d’un laps de temps plus important avant de rejouer. Cela a été un soulagement pour les garçons qui ont également ressenti la charge extérieure. Moi, je dois être un bouclier même si, en interne, je n’ai pas toujours des mots tendres envers les joueurs et ce succès a libéré des énergies de manière évidente. Face à Strasbourg, il vaut mieux que nous soyons bons et que l’on puisse l’emporter, après on pourra faire un bilan. Gagner permet de rendre le sourire et de débloquer certaines choses. Il faut faire attention de ne pas sur-jouer ce genre de match, ne pas en rajouter. Il n’y a eu aucun changement dans notre préparation d’avant-match. On reste sur les routines habituelles.

Allez-vous aligner une défense à 5 éléments?

Le fait d’avoir gagné à cinq derrière à Montpellier n’est pas neutre et c’est une chose qui peut être reproduite ce mercredi. Ce que je retiens est le système dans lequel mon équipe évolue le mieux. Je fais une synthèse entre l’adaptation à l’adversaire et le respect de nos principes. Une bonne alchimie n’est jamais simple à trouver. A Metz, on sent les prémices d’un changement de dynamique qui pourrait devenir très positive en cas de succès face à Strasbourg.



Titulaire en Coupe de la Ligue et samedi à Montpellier, Vahid Selimovic devrait à nouveau débuter la rencontre en tant que titulaire.

Photo: AFP

L’enjeu de la rencontre

Et si le FC Metz (20e, 8 points) gâtait enfin le public de Saint-Symphorien? Après neuf apparitions à la maison, son bilan est en effet squelettique: 8 revers pour un partage des points (Rennes, 1-1). Pas de quoi garnir le sapin. Il est donc temps d’y ajouter quelques guirlandes et autres boules colorées. Strasbourg se laissera-t-il si facilement enguirlander? Pas certains car les Alsaciens arrivent lancés quelques jours avant les fêtes de Noël: invaincus depuis 6 journées (4 succès, 2 nuls), les hommes de Thierry Laurey ont signé de vraies belles performances devant le PSG (2-1) et à Bordeaux (3-0). Le promu se porte très bien. A Metz, Palmieri revient dans un groupe qui compte dix-huit unités cette fois et qui, petit à petit, est en train de monter doucement en puissance. Le moment est venu de le confirmer vraiment.

Le groupe

Le «prono» de la rédaction

Nous allons soutenir jusqu’au bout notre thèse émise avant Montpellier: le mince fil d’espoir de maintien ne pourra prendre corps uniquement si le FC Metz parvenait à décrocher trois points face aux Montpelliérains puis autant devant les Strasbourgeois. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur du FC Metz.