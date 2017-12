Pilier du FC Norden 02 depuis des années, René Majeres (28 ans) déplore les mauvais résultats de son équipe, classée seulement douzième et barragiste. «Tout se ligue contre nous», constate-t-il. «Cela ira mieux au deuxième tour.» Avant cela, il reste à bien négocier le déplacement à Etzella ce dimanche. «Cet adversaire n’est pas n’importe qui.»

Par Vincent Lommel

Flash-back. Dimanche 29 octobre. Norden 02 se réjouit d’en découdre avec le prestigieux FC Differdange 03 dans le cadre de la Coupe de Luxembourg. Mais, à l'arrivée, le match de gala tourne en un enterrement de première classe: 9-0. La gifle fait mal.



Dans la foulée, Norden perd le… nord: 1-3 et 1-5 à domicile respectivement contre Grevenmacher et Kaërjéng, suivis d'une nouvelle défaite, 4-2 sans gloire à Mamer. Trois cuisants échecs, douze buts encaissés, et un recul conséquent au classement (12e avec trois points d’avance sur Grevenmacher): le bilan est dramatique, inacceptable.

La faute au FCD 03 de Pascal Carzaniga? «Oui et non», estime René Majeres. «Certes, Differdange est vice-champion de BGL Ligue. Mais il avait des soucis à l’époque et, clairement, il n’entrait pas dans ses intentions d’aligner une équipe bis. On a connu un »off day«, même si notre adversaire, à 6-0, a continué à exercer un pressing fou. Plusieurs joueurs devaient se montrer sous leur meilleur jour au coach.»



Voilà qui explique la débâcle. Dans la foulée, les joueurs de Jean-Claude Freichel furent incapables de se relever, et de retrouver le droit chemin en championnat. Zéro pointé en trois sorties, les résultats ne laissent planer aucun doute.

Après douze journées disputées, force est d'admettre que la troisième campagne des Nordistes en Promotion d’Honneur est délicate. Rien n’est perdu mais tout reste à faire pour éviter un scénario catastrophe au mois de mai.

«La solidarité est légendaire ici»

«Clairement, nos résultats ne sont pas ceux espérés. Rien ne tourne dans le bon sens», admet le milieu de terrain. «C’est facile à dire, mais remplacer les départs de Sully ou Bresch s’avère ingrat. Le club a des moyens financiers limités. Comme par hasard, les blessures, les pépins, les suspensions furent nombreux.»



Les deux… mains sont nécessaires pour dresser le listing des absents: Stranen (ligaments croisés), Schon (genou), Nurkovic (genou), Muller (pubalgie), Pauly (formation professionnelle en Allemagne), F. Pereira (changement de travail), Marques (études) et D. Pereira (différend avec l'entraîneur). Trop c’est trop. Cela représente trop d'éléments à vocation défensive.



«Le manque de concurrence s’impose aussi comme une évidence. Les mêmes joueurs jouent systématiquement. On ressent la fatigue mentale et physique», glisse Majeres.



Elimination en Coupe oblige, la trêve hivernale programmée dimanche soir sera accueillie comme une délivrance à Weiswampach. «Absolument. Mais il nous reste un devoir à effectuer. Etzella n’est pas le premier venu, mais Norden n’a jamais subi de grosses défaites. Essayons d'abord de garder le zéro derrière.»



Plus facile à dire qu’à faire. «On doit y croire. Dimanche ou lors de la deuxième partie de la compétition, on s’en sortira tous ensemble. La solidarité est légendaire ici. J'en suis persuadé: tout ira mieux au deuxième tour. L’effectif sera au grand complet et les résultats viendront tout seuls.» René Majeres préfère regarder devant lui et pas derrière.

Le programme de la 11e journée



Tous les matches dimanche à 16 heures



US Rumelange - FC 72 Erpeldange

FC Wiltz - Union Mertert-Wasserbillig

US Sandweiler - Blue Boys Mühlenbach

FC Mamer 32 - Jeunesse Canach

UN Kaërjéng - Swift Hesperange



Etzella Ettelbruck - FF Norden 02

CS Grevenmacher - Union Kayl-Tétange