Formé au F91 Dudelange, Sven Kalisa (20 ans) avait quitté la Forge du Sud à l’été 2016 pour Mondorf, où son temps de jeu sera famélique durant un an et demi. Rejoindre Etzella (4e), à la bagarre pour monter en BGL Ligue, était «le meilleur choix possible» assure-t-il. Le défenseur est prêt à apporter sa pierre à l’édifice. Norden 02 est prévenu.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Sven, votre choix de quitter le F91 Dudelange, votre club formateur, à l'été 2016, s'imposait-il?



On ne présente plus le F91: la concurrence au sein du noyau A y est féroce, et y percer est compliqué. Partir était donc un choix logique. Je n’ai éprouvé aucun regret, j’avais besoin de temps de jeu.

...du temps de jeu que vous n’avez pas eu non plus - ou si peu - à l'US Mondorf...

Mon intégration s'est déroulée sans aucun problème, j’étais à fond dedans. Le contact était cordial avec l’entraîneur, Arno Bonvini. J’avais bon espoir d’être titulaire, mais malheureusement, je me suis blessé (déchirure aux adducteurs) une semaine avant le premier match du championnat 2016-2017. Le train était lancé, et je l’avais manqué. Ma frustration était grande.

Etait-il impossible de revenir au premier plan, d’entrer néanmoins dans les petits papiers du coach?

Monsieur Bonvini, un homme super, m’appréciait, m’encourageait, mais il n’empêche que c’était compliqué. J’ai grignoté quelques minutes, pas davantage.

Après une saison quasi blanche, place à six mois... à nouveau creux...



En effet. J’estimais avoir effectué une très bonne préparation estivale, ce qui m’a valu de disputer deux matches avec Mondorf - un en BGL Ligue, un autre en Coupe de Luxembourg. Ensuite, une rencontre de championnat était programmée un samedi. Or, le même jour, j’avais cours à l’école...

Et donc...?



J’étais absent. Le joueur qui a pris ma place a fait son match. L’équipe s’est mise à enchaîner les bons résultats, et je n’ai plus jamais été repris. C’est comme çà. Je m’entraînais avec le noyau A et je participais aux rencontres avec la réserve chaque mardi soir. Pour garder la forme, et j’ai eu la joie de marquer plusieurs buts. Je m’éclatais.

De nouveau, quitter la cité thermale était-il une obligation?

Oui. En cours de match, le coach remplace plus facilement un milieu de terrain ou un attaquant qu’un arrière-gauche. Entre-temps, j’ai déménagé à Bissen.

Le trajet Bissen - Ettelbruck est en effet assez court. Mais avez-vous reçu d’autres propositions que celle d'Etzella?

Dix minutes en voiture pour se rendre à l'entraînement, c’est top! Cela a bien entendu influencé mon choix. Plusieurs clubs m’ont contacté, mais Etzella m’a soumis une bonne proposition. Le projet des dirigeants est de retrouver la BGL Ligue. La bagarre pour la troisième place (Wiltz, le Swift voire Canach sont des rivaux directs) s’annonce terrible, passionnante. Je n’ai pas hésité une seule seconde! J’ai signé pour six mois, je suis sous contrat à Mondorf jusqu’en juin 2019.

Après une période «ingrate» de dix-huit mois, vous estimez-vous prêt pour défier le FF Norden 02 ce dimanche?

Monsieur Claude Ottelé m’a titularisé lors de tous les matches amicaux, soit au poste d'arrière-gauche ou à celui de numéro 8 (milieu central). Je suis super motivé, et je suis «fit».

La Promotion d’Honneur est une compétition difficile. Qu'en connaissez-vous?

Etzella s'est montré assez irrégulier lors du premier tour. Quant à la PH, je la connais via des copains. J’ai pris mes renseignements, et il ne faut s’attendre à aucun cadeau. Terminer sur le podium s’annonce compliqué, mais... il faudra le faire!

