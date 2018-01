Quoi de mieux en ce mois de janvier morose qu'un choc entre le leader, le Racing FC Union Luxembourg, et son dauphin, le champion en titre du FC Differdange 03? Le travailleur de l’ombre du Racing, Daniel Figueiredo préface le match-phare de la 11e journée de Ligue 1.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Daniel, le Racing a poursuivi son parcours sans faille (dix matches, dix victoires) contre le FC Bettendorf (11-18) dimanche. Pas mal pour ce qui s'annonçait comme un match-piège...

Jouer à Bettendorf n’est jamais facile, et ce, pour n’importe quelle équipe. La salle est assez petite, et chaque erreur peut se solder par un but. Le début du match fut serré, il nous a fallu un peu de temps afin de nous habituer à la salle. Au final, je pense que nous avons certainement eu plus de tirs cadrés, ce qui nous a valu de gagner ce match.

Vous avez joué au SC Bettembourg sous l’ère André Soares, avant de passer au Racing Luxembourg sous les ordres d'André Serio. Comment avez-vous évolué au contact de ces deux entraîneurs?

J’ai en effet débuté au SC Bettembourg, où André Soares fut mon premier entraîneur. Il m’a appris la base du futsal, mais malheureusement je me suis blessé et je n’ai pu ni beaucoup jouer, ni même participer aux entraînements pendant une assez longue période. Avec la venue d’André Serio au Racing, on a vu dès le premier entraînement que tactiquement nous allions devoir beaucoup travailler et surtout beaucoup apprendre. Je pense que toute l’équipe a beaucoup évolué au point de vue tactique, particulièrement sur le plan défensif.

Vous avez gagné votre place, avec beaucoup de temps de jeu, dans une équipe du Racing riche en individualités. Quelles sont les consignes spécifiques de l’entraîneur à votre égard?

Il me demande avant tout de jouer juste, de bien défendre, et surtout, de prendre du plaisir. Personnellement, je préfère défendre que d’attaquer. On va dire que lorsque je suis sur le parquet, ma priorité absolue est de ne pas prendre de but, et que marquer est pour moi un bonus. En général, notre coach nous donne beaucoup de liberté au niveau offensif, ce qui est parfait pour les joueurs techniques dont nous disposons dans notre équipe. Par contre, sur le plan défensif, notre coach est très rigoureux.

Lors de la 11e journée de Ligue 1 ce dimanche, vous affrontez votre rival n°1, le FC Differdange 03. A l'aller, vous l'aviez emporté 3-2, après avoir été mené 0-2. Le retour s'annonce-t-il aussi serré?



Les matches contre Differdange 03 sont toujours très serrés, et c’est certain que c’est un des matches que tout le monde veut jouer. Ce sera un bon match de futsal entre deux équipes qui se connaissent bien et qui sont toutes les deux fortes tactiquement. Je pense que l’équipe qui fera le moins d’erreurs remportera ce match. De notre côté, nous allons préparer ce match comme tous les autres et comme on le fait depuis le début du championnat avec l’objectif de gagner.

Plus que trente places disponibles pour le choc

Ce Racing FC Union Luxembourg - FC Differdange 03 devrait attirer la toute grande foule, dimanche à 19 heures. D'ores et déjà, il est grand temps pour les retardataires de se dépêcher puisqu'il ne reste plus que trente places disponibles en prévente pour le choc de la 11e journée.



Le programme de la 11e journée de Ligue 1

Tous les matches dimanche

18h30: RAF Differdange - FC Bettendorf



19h: Racing FC Union Luxembourg - FC Differdange 03

20h: FC Nordstad - US Esch

20h: AS Sparta Dudelange - Amicale Clervaux



20h30: Samba 7 Futsal Niederkorn - Union Titus Pétange Futsal



Le programme de la 8e journée de Ligue 2

Dimanche

18h: Futsal Wilwerwiltz -58 Latdevils Garnich



19h: CS Fola Esch - All Stars Colmar-Berg

Lundi

20h: Red Boys Aspelt - FC Wiltz 71