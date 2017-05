Pour se rendre à Guingamp ce samedi (20h) et en finir avec l’exercice en cours, le FC Metz sera privé de nombreux joueurs importants. Philippe Hinschberger va devoir recomposer sa ligne défensive et faire sans Diabaté en attaque. Les Luxembourgeois Philipps et Thill sont susceptibles d’être du voyage. La reprise est fixée au samedi 24 juin.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Philippe, que retenez-vous du match de vos joueurs face à Toulouse (1-1)?

Nous avons mis des ingrédients pour les battre, mais on prend un but spécial parce que Simon Falette a été trop gourmand, sinon le match aurait eu une autre configuration. En seconde période, nous avons égalisé et avons été meilleurs.

Avec quel effectif allez-vous défier Guingamp ce samedi?

Nous enregistrons des défections pour cette ultime rencontre: Bisevac, Balliu, Assou-Ekotto, Diagne, Sarr et Diabaté ne seront pas du voyage. Ils sont plus ou moins touchés physiquement. Nous prendrons une décision concernant Jouffre à l’issue du dernier entrainement, et on verra comment se porte Milan. Quant à Signorino et Lejeune, il faut voir. A Guingamp, on peut améliorer notre classement et accrocher la 11e place, ce qui nous offrirait une plus-value financière qui profiterait à tout le monde.

La fin de saison arrive donc au bon moment?

Là, ce sont des défections de fin de saison. Il y a des gens qui ont une petite blessure et je pense que dans certaines circonstances, ils peuvent s’accrocher plus que cela. La moitié de nos blessés pourrait le faire. Moi, j’aime le football et j’ai du mal à comprendre que certains ne puissent pas serrer les dents et disputer ce match important pour nous. On ne va pas non plus prendre des risques sur certains joueurs qui sont véritablement touchés et qu’ils se blessent pour six semaines. Nous avons du monde pour composer une équipe et Mevlüt Erding va certainement rejoindre le groupe.

Avec quelles ambitions allez-vous disputer cette ultime rencontre de championnat?

A l’image de notre match solide à Lille (2-0), je sais que nous allons être dans le match. En fonction de l’état de forme et des blessés, je mettrai la meilleure équipe possible sur le papier. Rivierez et Philipps, des garçons qui n’ont pas joué souvent sont susceptibles de débuter. Vincent Thill pourrait également faire partie du groupe, et notre banc de touche sera forcément composé de jeunes joueurs. Nous avons un match à faire, on n’y va pas pour y faire des essais! On a bien compris le message de Bernard Serin et il est évident que si l’on pouvait gagner un peu d’argent grâce à notre classement tout le monde en tirerait un bénéfice.

Quel est votre programme personnel dès le match à Guingamp terminé?

La semaine prochaine, je ne serai plus là, j’ai besoin de «couper». J’aurai signé mon contrat avant de partir en vacances. Une saison est éprouvante, même si la seconde partie d’exercice a été plus courte en terme de durée, j’ai vraiment besoin de recharger les batteries. La reprise de la saison 2017-2018 est fixée au 24 juin, et nous partirons en stage dès le lendemain.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (14e, 43 points) a un coup sportif (11e place) et une opération financière à réaliser à Guingamp (10e, 47). En cas de succès, et si Toulouse, Lille et Angers ne l’emportaient pas, le club mosellan pourrait enregistrer une plus-value comprise entre 1 et 1,5 million d’euros. Une manne importante dans le budget du club. A Guingamp, Hinschberger pourrait faire confiance à Chris Philipps (défense centrale) si Milan jette l’éponge) et aligner le malheureux Mevlüt Erding en attaque pour la dernière fois sous le maillot grenat.

Le groupe probable

Kawashima et Didillon; Rivierez, Falette, Philipps, Milan (?), Udol, Basin; Doukouré, Mandjeck, Cohade, Jouffre (?) Mollet, Hein, Nguette, Thill, Goudiaby (?), Maziz (?); Erding, Vion.

Le «prono» de la rédaction

Le FC Metz va évoluer dans une configuration défensive «new-look», et sera privé de Sarr, son accélérateur de jeu, et de Diabaté son buteur et point de fixation. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Guingamp.