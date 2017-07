Le président du Fola Mauro Mariani se confie sur le beau parcours de son équipe en Europa League. Il revient également sur ses premiers mois à la présidence du club doyen après avoir pris la suite de Gerard Lopez désormais focalisé sur le LOSC.



Propos recueillis par Thibaut Goetz



Président, forcément il y a de l'excitation avant d'entamer cette semaine avec ce déplacement en Suède et ce troisième tour d'Europa League?

Oui naturellement. Après une victoire comme celle de l'autre soir il y a une certaine euphorie qui traverse tout le club. Maintenant il faut la canaliser car il ne faut pas tomber dans l'excès, on doit rester concentrés sur le prochain objectif. On veut jouer ce troisième tour du mieux possible, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté avant le retour la semaine prochaine.

Vous êtes président du club depuis le mois de mars dernier, on peut dire que c'est un début de mandat idéal?

Je suis très fier de ce qui a été réalisé et pas seulement ces derniers mois mais pendant dix ans. Avec l'impulsion de Gerard Lopez et de tout le comité qui travaille d'arrache-pied sur ce projet qui a débuté il y a dix ans et dont on commence à récolter les fruits. Après, que ce soit moi le président, c'est anecdotique.

Il y a eu les titres de champions sur la scène nationale mais briller dans les compétitions européennes, ça a une autre saveur, non?

A l'époque la première mission c'était de remonter en BGL Ligue ce qui avait été fait en l'espace de dix-huit mois. Après, l'objectif était de s'installer dans le Top 3 au Luxembourg, chose qu'on a réalisé. Ensuite l'autre objectif, c'était de gagner des titres. On en a gagnés deux, mais on a raté la finale de la Coupe en mai dernier. Alors oui s'imposer en Europe et avec la manière cela donne une autre dimension à tout ça. Ça donne du prestige, pas seulement au niveau national mais au niveau international. Et puis ça donne des points au coefficient UEFA luxembourgeois, ce qui est bon pour tout le monde.

On a dit et répété que c'était un changement dans la continuité lorsque vous avez pris le relais après dix ans de présidence de Gerard Lopez, mais n'est-ce pas trop difficile tout de même de rentrer dans les habits de président?

Disons que oui c'est la continuité car cela fait une éternité que je travaille avec Gerard. Même avant ce changement de président la configuration était déjà à 90% la même. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Gerard reste un élément fort et important du club dans son rôle de président d'honneur. Il continue à nous faire confiance, à tout le comité, pour la gestion du club et les résultats qu'on a eus ces dernières semaines montrent que l'on est sur la bonne voie.

En tant que président d'honneur fera-t-il le déplacement en Suède pour saluer l'équipe?

Je ne sais pas car son agenda est chargé, mais si il n'est pas présent physiquement je sais qu'il sera toujours présent émotionnellement avec l'équipe.

Vous avez passé votre premier mercato à la tête du club, quels étaient les priorités du Fola à l'intersaison?

La première des priorités était d'avoir un groupe fort. Nos nouvelles recrues ont déjà montré des choses très positives. La mayonnaise a pris assez rapidement ce qui n'est pas toujours évident mais encore une fois on a fait un travail très minutieux dans le choix des recrues qu'on est allé chercher.



Enis Saiti, l'une des bonnes pioches du mercato eschois.

Photo: Michel Dell'Aiera

«Il y a les bons et les mauvais problèmes»

Comment analysez-vous ce parcours en Europa League?

Les dernières années nous nous sommes un peu cachés derrière le tirage au sort. Que ce soit en Champions League ou en Europa League. On avait toujours pêché des poissons assez gros alors on a toujours dit qu'on avait de la malchance lors de ses tirages. En prenant Milsami on ne pouvait plus se cacher. Même si cela reste des pros, même si ils ont un plus gros budget que nous, il fallait montrer que l'expérience accumulée ces dernières années portait ses fruits. En gagnant le match aller chez nous on avait tout à perdre en cas d'élimination et on aurait perdu de la crédibilité par rapport à notre discours. Contre Bakou on a vu qu'à l’aller il y avait la place, et pour le retour à domicile j'étais assez confiant connaissant notre solidité à domicile.

Franchir deux tours de qualification implique pas mal de bouleversements dans le programme établi avec notamment ce match de Supercoupe le 30 face à Dudelange, sans compter l'organisation des déplacements, parfois lointain comme à Bakou. C'est compliqué à gérer tout ça pour le club?

Je disais à un confrère qu'il y a des bons et des mauvais problèmes et ça c'est plutôt des bons problèmes. Je souligne que les membres du comité travaillent en bénévolat. Certains prennent leurs congés et d'autres annulent même des vacances pour pouvoir organiser toute la logistique qui entoure un déplacement. Mais quand on vit des moments comme l'autre soir, les sacrifices payent. Au niveau du staff technique, eux doivent garder les joueurs concentrés et conserver leurs forces, dans la rotation au niveau des matchs. On va voir comment aborder la Supercoupe, parce que le 3 il y a déjà le match retour donc forcément il y aura une rotation.

On sent malgré tout beaucoup de sérénité du côté du Fola, c'est aussi un des ingrédients importants de la recette du succès?

Oui c'est très important car je pense que les joueurs doivent se focaliser uniquement sur le terrain. Nous, tout le comité, devons absorber tout le reste et oui il faut dégager une certaine sérénité, y compris dans la communication. Et aussi montrer qu'on est un groupe fort, et quand je dis groupe c'est le club tout entier. Et je suis persuadé que la sérénité et l'engouement que génèrent ces matchs-là nous conduisent vers le succès.