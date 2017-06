Samir Hadji, le buteur patenté du Fola, est de retour au bon moment, à l'heure où le club doyen défie les Moldaves de Milsami Orhei, ce jeudi à 19h30, à l'occasion du premier tour préliminaire de l'Europa League. Pour l'attaquant eschois, il s'agira de «prendre une option au match aller».

Par Didier Hiégel

La mort dans l'âme, le fils de Mustapha, l'icône du football marocain, avait dû suivre des tribunes la fin de championnat de son club, les dernières étapes de la Coupe de Luxembourg aussi, et cette finale perdue contre Dudelange (0-4). La faute à une épaule abimée lors du quart de finale contre Rosport (2-0), le 15 avril.



«Ce n'était pas le bon moment pour se blesser... s'il y en avait un. C'est arrivé dans une période où tout se joue. Nous sommes parvenus à nous qualifier pour la finale de la Coupe, une échéance que nous attendions tous depuis longtemps. C'est toujours rageant de manquer les rendez-vous importants puisque nous avons rencontré Differdange et deux fois Dudelange en cette fin de saison.»

Samir doit donc se contenter de prendre place en tribune pour y suivre l'évolution de ses partenaires. Il est alors en tête du classement des buteurs avec 20 réalisations en 21 sorties en championnat. Quatre de plus qu'Omar Er Rafik qui remportera la couronne au terme du sprint des meilleures gâchettes de BGL Ligue. Mais l'Eschois ne courait pas spécialement après ce titre honorifique



«Depuis le début de la saison, ce n'était pas un objectif prioritaire. Si j'y arrivais, tant mieux, mais si je ne touchais pas au but je me disais que ça serait une marge de progression à accomplir pour la saison à suivre. Ma blessure fait partie des aléas de la vie, de la carrière d'un footballeur, et, de toute façon, je suis très content que ce titre de meilleur buteur soit revenu à Omar, il le mérite amplement.»

Des absences



Le grand attaquant de 27 ans a fait une croix sur une fin de saison qui l'a laissé sur sa faim. Son épaule droite remise d'aplomb, il profite de ses vacances au Maroc pour se préparer individuellement et arriver fit et dispo le jour de la reprise. «Au début, j'ai eu quelques appréhensions avec mon épaule puis, au fur et à mesure, je me suis lâché. Je ne me focalise plus sur cette blessure et je joue comme avant.»

Après trois matches de préparation contre les autres «Européens», le numéro 15 du Fola retrouve peu à peu ses sensations devant le but même s'il n'a pas marqué. «Je me suis procuré quelques occasions, c'est déjà pas mal...», plaisante-t-il.

Mais le sourire de Hadji n'est qu'une éclaircie dans un ciel quelque peu encombré actuellement. La campagne de préparation a donné lieu à deux défaites (contre Differdange 1-3 et Dudelange 1-4) pour un succès aux dépens de Niederkorn (5-1). Gerson Rodrigues a été mis à pied pour avoir pris trop de libertés avec les consignes de retour de vacances, et Billy Bernard (contracture) et Tom Laterza (orteil douloureux) ne devraient pas être du match aller, ce jeudi, au stade Emile Mayrisch. Une première échéance qui pourrait déjà s'avérer capitale pour les hommes de Jeff Strasser.

«Une équipe typique de l'Est»

«Il ne faudra pas se manquer et si possible prendre une option au match aller. Proposer un bon petit bloc, être bien en place et surtout ne pas prendre un but à domicile», confie l'avant-centre qui a pris ses renseignements. «Il y a deux ans, ils avaient posé des problèmes à Saint-Etienne qui avait fait 1-1 là-bas et gagné 1-0 en France. Ils avaient ensuite battu Ludogorets deux fois (1-0 et 2-1). Ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est une équipe typique de l'Est, costaude, qui rentre dedans», indique-t-il encore au sujet de la formation qui avait sorti Dudelange en 2013.

«Nous avons toutes nos chances à condition de faire le boulot à la maison», ajoute-t-il, «car là-bas ça risque d'être compliqué, sur un petit terrain et sans doute sous une chaleur étouffante.» Si le Fola ne dispose pas de toutes ses forces vives, il peut compter sur son fer de lance qui en sera à son neuvième match à ce niveau. «J'ai aussi marqué deux buts», rappelle-t-il , «un contre Zagreb en Champions League, et un contre Aberdeen en Europa League.»

Le onze de départ probable



Hym; Pierrard, Klein, Chappran, Kirch; Muharemovic, Dallevedove; Klapp, Koçur, Saiti; Hadji.