Avant la manche retour contre l’Inter Bakou, le latéral gauche du Fola explique que le Club Doyen a toutes les raisons d’y croire malgré sa défaite (0-1) lors du match aller pour le compte du deuxième tour de l'Europa Ligue.



Interview: Thibaut Goetz

Mehdi, tout le monde est sur le pied de guerre du côté du Fola?

Tout se passe bien oui, comme toute l'équipe je suis en forme. Seul Ryan Klapp est douteux mais on a les moyens de le remplacer mais il va nous manquer.



Joueur de flanc, Mehdi Kirch aura un rôle important pour déstabiliser l'arrière-garde de l'Inter Bakou.

Photo: Fernand Konnen

Y avait-il des regrets après cette défaite dans le money-time en Azerbaïdjan?

Oui, on avait pas mal de regrets. Le lendemain de la rencontre j’ai regardé le match en entier et en revoyant les images, je me dis qu’il y avait vraiment la place. C'est vrai qu’ils ont eu des occasions nettes mais honnêtement nous aussi. On prend ce but à cause d’une petite faute d’inattention, mais c’est ça les matchs de Coupe d’Europe. On a pourtant hérité d'une grosse occasion juste avant. C'est souvent comme ça dans ce type de match. On ne doit pas être trop déçu, nous avons réalisé un match complet.



Comment abordez-vous ce second duel?

Pour le match retour, on a mis une tactique en place pour mieux défendre et pour mieux attaquer. Je pense que c’est possible. Il ne nous reste plus qu'à signer un exploit maintenant.

Se remet-on facilement d'un voyage en Azerbaïdjan?

Non. C’est ma sixième année au Fola, ma cinquième campagne européenne et c’est le pire voyage que j’ai fait. On a joué le jeudi précédent en Moldavie contre Milsami et le mercredi suivant, on devait se rendre en Azerbaïdjan. Au niveau de l’organisation, le comité a connu quelques difficultés pour trouver les avions, il n’y avait pas assez de temps. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le voyage aller était correct avec neuf heures de voyage mais le retour a duré quinze heures… Le lendemain, j’ai beaucoup dormi pour récupérer (rires). J’espère que nos adversaires auront le même périple que nous. En plus, il y a le décalage horaire est même si c’est seulement deux heures, quand tu prends ton petit déjeuner à neuf heures c’est comme si tu le prenais à sept heures pour ton organisme.

Par rapport à l’adversaire du tour précédent les Moldaves de Milsami, avez-vous constaté une grande différence de niveau avec l’Inter Bakou?



Bakou est à un niveau supérieur, la Moldavie et les pays de l’Est en général, ce sont des équipes qui misent sur le physique, on sait qu’ils ne vont rien lâcher. Alors que Bakou techniquement c’est bon, il y a deux, trois joueurs intéressants. Ils ont de très bons défenseurs et quelques attaquants de qualité. Bakou est une équipe qui aime laisser la balle à l’adversaire, on l’a vu à l’aller car le Fola a eu 59% de possession, ce qui est quand même pas mal.

Quelles sont les armes du Fola pour renverser la vapeur?

C’est une équipe qui joue à cinq derrière. Face à ce type d'adversaire, il faut vraiment mettre en place un jeu sur les côtés. On travaille pour cela à l’entraînement, on verra qui va remplacer Ryan Klapp mais il y a beaucoup de possibilités avec Ken Corral, Stefano Bensi… Ce sera un profil différent mais qui pourra nous apporter quelque chose.

Il faudra à nouveau éviter les fautes aux abords de la surface pour empêcher Adrian Scarlatache de pouvoir faire mouche avec ses coups francs…

Oui ce sont des erreurs qu'il faudra éviter. On a vu une vidéo dans laquelle le défenseur roumain tirait très bien les coups francs, il a une très belle qualité de frappe. A l’aller, on n’a pas concédé de coups francs dangereux et j’espère que ce sera le cas ce jeudi.

Vous alignez un nouveau compère en défense, comment s’est passée l'intégration du Slovaque Chappran?

C’est un joueur d’expérience. On a fait le bizutage et il n’a pas rechigné. Il a chanté tout de suite, on voit qu’il a l’habitude. Il s’est très bien intégré dans le groupe même si on ne parle pas la même langue.