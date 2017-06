La délégation differdangeoise est partie ce mardi matin pour rejoindre Bakou et y disputer jeudi le premier tour préliminaire de l'Europa League contre le Zirä FK.Tout le monde était à bord.... enfin presque. Tom Siebenaler, suspendu, n'est pas du voyage, ni Gonçalo Almeida. L'ailier gauche, blessé, pourrait être absent de longues semaines.

Par Didier Hiégel



Quelques gros points d'interrogation ont failli gâcher la soirée de lundi et le début de matinée du staff differdangeois en partance pour l'Azerbaïdjan sur le coup de 8h30. Le gros des nuages s'est toutefois estompé au fur et à mesure que l'échéance du départ se rapprochait. Yannick Bastos, baccalauréat en poche, a assuré ses dirigeants qu'il pouvait bien être du déplacement. Geoffrey Franzoni a finalement été libéré par son employeur en contrepartie d'une journée de samedi travaillée. C'est enfin Chadli Amri, la dernière recrue, lettre de sortie de Hombourg (son dernier club) en main, qui a rassuré son monde quant à sa participation. L'ex-international algérien a paraphé lundi soir un contrat d'une saison avec une autre en option.



Pubalgie pour «Gonzo»?



L'entraîneur Pascal Carzaniga a fait ses comptes et a pris 18 joueurs. Ne manquent à l'appel que Jérémy Mélignier (raisons professionnelles), Tom Siebenaler (suspendu pour son carton rouge reçu à Cliftonville, le 7 juillet 2016), Pedro Ribeiro (pas encore prêt) et Gonçalo Almeida. Bloqué à l'aéroport de Los Angeles, l'ailier gauche a raté la reprise de son club. Il manquera aussi les prochaines semaines.



«Il est blessé et c'est une super mauvaise nouvelle pour nous», commente le technicien franco-belge. «Et nous ne sommes pas près de le récupérer. Il m'a dit: "J'ai les mêmes douleurs que la saison dernière, il n'y a aucune amélioration".» «C'est peut-être une pubalgie, il va passer une nouvelle IRM pour confirmation, mais c'est un coup dur pour nous!»

Toujours en 4-3-3

La délégation differdangeoise a donc pris le bus à 8h30 ce mardi matin, direction Düsseldorf, puis un vol pour Istanbul à 14h30. Après une escale de trois heures, elle reprendra son périple vers l'Azerbaïdjan et prendra ses quartiers à 1h ce mercredi.

Le successeur de Marc Thomé aura donc le temps de peaufiner la tactique à employer face à une formation dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'elle a terminé quatrième du dernier championnat azéri et qu'elle doit sa présence en Europa League au doublé réalisé par le FK Qarabag. «C'est un peu une configuration à la Niederkorn, une équipe qui termine loin de la troisième place et qui doit sa participation européenne au doublé, de Dudelange en l'occurrence. Mais, comme si c'était Niederkorn, la méfiance est de mise», indique «Caza».

En l'absence de «Siebi» en charnière centrale, Matthias Jänisch va quitter son poste de latéral gauche, au profit du rapide André Rodrigues. David Vandenbroeck et Geoffrey Franzoni complètent la défense à quatre.

Carzaniga prône la prudence mais ne se départira pas de son habituel 4-3-3, avec un milieu composé de Dwayn Holter, David Fleurival et Mounir Hamzaoui. Sur les côtés du trident offensif, on devrait retrouver Chadli Amri et Jordann Yéyé. Un doute subsiste quant au titulaire du poste central: Gauthier Caron et la recrue Nicolas Perez. Le premier tiendrait la corde. A charge pour le second de faire la différence en entrant en jeu.

Le FC Differdange jouera ce jeudi contre le Zirä FK (19h) dans le mini stade Olympique de Bakou d'une contenance de 6.000 places, le Zirä Olympic Sport Complex Stadium (1.300 places) n'étant pas conforme aux normes de l'UEFA.

«Nous allons faire en sorte de bien négocier cette rencontre pour nous faciliter la tâche au retour... Et la chaleur (il fait entre 28 et 32°) ne sera pas une excuse, nous nous sommes entraînés sous ces températures», conclut «Caza».