Le FC Metz évoluera en Ligue 1 la saison prochaine et Chris Philipps a apporté sa pierre au challenge relevé par les hommes de Philippe Hinschberger. Le Luxembourgeois possède encore un an de contrat mais attend de rencontrer les dirigeants mosellans pour connaître leur projet. Les Messins accueillent Toulouse ce dimanche (21h).

Propos recueillis par Hervé Kuc

Chris, qu’avez-vous ressenti au coup de sifflet final de Lille -Metz (0-2), samedi?

Je pense que pour l’ensemble du club, cela a été un grand soulagement. Ces dernières semaines les résultats n’étaient pas faciles avant la victoire face à Nancy (2-1). Ce succès face aux Nancéens a libéré beaucoup d’énergie, et nous avons affronté une formation lilloise qui n’avait pas grand-chose à jouer en cette fin de saison. Nous étions donc dans un contexte favorable pour valider notre maintien en Ligue 1, et nous aurions même pu inscrire un troisième but.

Vous êtes entré en jeu à un quart d’heure de la fin de la partie. Est-ce plus aisé de faire son apparition lorsque votre équipe fait la course en tête?

Philippe Hinschberger, juste avant mon entrée sur le terrain, m’a indiqué qu’il voulait absolument gagner ce match. Nous avons assez bien maîtrisé notre sujet, le LOSC n’a pas eu beaucoup d’opportunités. J’ai fait de mon mieux pour conserver le score qui était déjà établi (2-0). Depuis que je suis professionnel ici, c’est la première fois que le FC Metz jouera deux saisons de suite dans le même championnat. C’est un moment particulier pour les joueurs et le staff, et c’est super important pour tous les salariés du club.

Vous avez repris l’entraînement ce mercredi. Est-ce l’un des plus beaux débuts de semaine vécus par vos partenaires?

C’est sûr que si on doit le comparer à celui vécu après le revers à Lorient (1-5) ou après les «pilules» encaissées face à Monaco, Bordeaux ou Lyon, c’est bien plus agréable. Nous avons eu des lundis où nous n’étions pas très bien. Nous sommes revenus en bus de Lille, et je suis rentré au Luxembourg dimanche à 5 heures du matin. J’ai profité de la famille et des amis qui nous ont félicités. La semaine, tu la commences différemment avec un tel résultat.

Toulouse arrive à Saint-Symphorien ce samedi (37e journée). Dans quel état d’esprit vous et vos coéquipiers allez aborder ce match?

Nous avons l’occasion de doubler cet adversaire devant notre public: nous avons tous envie de jouer cette dernière à domicile, pour certains cela pourrait même être leur dernier match sous le maillot grenat. On veut récompenser tous nos supporters qui ont été présents tout au long de la saison et faire la fête avec eux. On souhaite finir sur une bonne note à domicile, cela nous tient à cœur. Croyez-moi, nous sommes tous excités de jouer face à Toulouse.

Ce n’est pas encore l’heure du bilan, mais que pensez-vous de votre parcours 2016-2017?

Sur la phase aller, je n’ai disputé que la rencontre à Marseille. Ensuite, cela a été beaucoup mieux, j’aurais bien aimé rester dans l’équipe, car à un moment donné, nous restions sur deux succès de rang (1-0 face à l’OM et 2-1 devant Dijon en février), mais je me suis ensuite retrouvé sur le banc puis finalement sorti du groupe. Je suis un peu déçu par rapport à cela, j’ai des regrets, même si je suis quelqu’un d’assez positif. J’ai essayé de donner à Philippe Hinschberger tous les arguments, en matches comme à l’entraînement, pour rester dans le groupe, mais c’est lui qui décide et je l’accepte sans problème. Maintenant, je souhaite savourer ces deux dernières semaines et le maintien acquis.

Comment envisagez-vous votre intersaison?

Le FC Metz étant fixé sur son avenir, je pense que les entretiens individuels ne vont pas tarder à commencer. Avec mon entourage, nous allons discuter avec le club de ce que l’on envisage; il me reste encore un an de contrat. Pour moi, il y a d’abord le FC Metz avant de penser à autre chose, et on verra si je rentre dans le projet du club, mais j’ai 23 ans, j’ai des ambitions et j’ai envie de jouer et c’est ça le plus important. Avec ce que j’ai montré, je peux, peut-être, aspirer à autre chose que faire partie d’un groupe de 25, au moins être régulièrement dans les 18. Cela ne s’est pas passé ainsi et j’ai envie de changer ça. Le club a certainement un projet concret pour l’année prochaine. Cela serait bien de partir en vacances avec plus de certitudes, dans un sens comme dans un autre.