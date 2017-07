(ER) - A l'instar de toute la formation dudelangeoise, Tom Schnell a livré une prestation aboutie lors de la rencontre aller perdue par les Luxembourgeois (0-1). Ce mercredi, les hommes de Dino Toppmöller veulent croire en leur chance et sont bien décidés à jouer le coup à fond. «Nos adversaires ont vu de quoi nous étions capables. Ils sont prévenus», avance le défenseur central.

Tom, que retenez-vous de cette rencontre aller?

Il y a d'abord la déception de ne pas avoir inscrit de but. Il y avait pourtant la place pour y parvenir. Face à une équipe confirmée, nous avons signé une excellente prestation. On a également répondu au défi physique de nos adversaires. Durant la préparation, on a travaillé pour être prêt et on l'a prouvé sur le terrain. Avant ce match, le F91 partait quelque peu dans l'inconnu mais nous avons rivalisé avec notre adversaire.

Sur ce que vous avez pu constater lors du match aller, quels sont les points forts et faibles de l'APOEL?

Nicosie est une équipe qui joue très bien au ballon et qui aime évoluer avec un jeu au sol. A l'inverse, notre adversaire a connu quelques soucis face à une équipe qui a parfaitement joué les contres. On leur a posé des problèmes en nous portant rapidement vers l'avant.



Vous allez aborder ce match retour avec un but de retard, il faudra trouver le juste équilibre entre l'envie de marquer et l'obligation de ne pas encaisser de but?

La manière avec laquelle nous avons joué à Nicosie était plus que positive. Dommage que nous n'ayons pas pu inscrire un but. Cela aurait changé la donne pour le retour. Je m'attends à un match très ouvert et assez tactique sur un terrain beaucoup plus petit. Il faudra absolument ne pas encaisser. On est confronté à un sacré challenge, ce sera difficile mais Nicosie n'est pas à l'abri. Nos adversaires ont vu de quoi nous étions capables. Ils sont prévenus.



Quel est l'état d'esprit au sein du noyau dudelangeois?

L'ensemble du groupe est bien conscient de l'enjeu et veut franchir ce 2e tour. On y croit et il y a certainement la place pour réussir ce score de 2-0 qui nous ouvrirait les portes de la qualification.