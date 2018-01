Discret hors du terrain mais bien présent depuis quatre rencontres au sein de la défense du FC Metz, Vahid Selimovic (20 ans) devrait être du voyage à Dijon ce samedi (20h). La reprise du championnat (20e journée) revêt un caractère d’importance pour les hommes de Frédéric Hantz: la chasse aux points doit continuer.



Propos recueillis par Hervé Kuc



Vahid, comment jugez-vous la prestation du FC Metz à Dunkerque (4-2) en Coupe de France?

Tous les matches de coupe sont toujours très difficiles à aborder et ce face à n’importe quel adversaire, il ne faut prendre personne de haut et rester concentrés. J’ai récolté un carton jaune, peut-être inutile, j’aurais dû accompagner mon adversaire et c’est une faute bête, c’est dommage. Il est toujours embêtant d’encaisser deux buts, mais on a essayé de bien défendre et le plus important reste la qualification. Nous irons à Tours dans quinze jours (16es de finale) et ce sera à nouveau une rencontre compliquée pour nous.

Etes-vous satisfait de vos prestations depuis votre titularisation au sein de la charnière centrale?

Je suis déjà très content que Frédéric Hantz me fasse confiance ainsi que l’ensemble du staff surtout dans notre situation au classement de Ligue 1. Je me sens bien sur le terrain et j’espère que cela va se dérouler ainsi au cours des prochaines journées de compétition. Evoluer à deux ou trois en défense centrale, peu importe, je suis à la disposition de l’entraîneur et je me donnerai à fond dans les deux cas. C’est une satisfaction d’être titularisé, tout le groupe a toujours bien vécu et j’ai toujours été bien entouré.

Votre formation se déplace à Dijon ce samedi. Que peut-on en attendre?

Nous restons sur une spirale positive puisque depuis quatre matches nous n’avons pas perdu. On s’entraîne bien et ensuite on suivra les consignes de l’entraîneur. Nous avons deux matches importants à disputer face à Dijon puis face à Saint-Etienne à Saint-Symphorien. Les Dijonnais restent sur cinq succès de suite, c’est une très bonne équipe mais nous devons avant tout nous concentrer sur notre match. On veut gagner, c’est certain, et on va entamer chaque partie pour qu’il en soit ainsi. Il n’y aura pas d’esprit de revanche face à Dijon même si cet adversaire est venu s’imposer chez nous à l’aller (2-1).

Danijel Milicevic (La Gantoise) vient de vous rejoindre. Que pensez-vous de ce renfort?

Je le connaissais un peu, il jouait en Belgique et c’est un très bon joueur. Je lui parle des fois en bosniaque, il s’intègre bien et discute avec tout le monde. On verra bien comment se passe la suite.

Le calme fait-il partie de votre panoplie de joueur?

Oui on peut dire ça, j’essaye de rester calme dans chaque situation et je pense que c’est important. Mais, j’ai beaucoup de choses à travailler encore, j’ai disputé quatre matches face à des équipes de Ligue 1, c’est bien j’en suis content mais il reste des améliorations à effectuer, rien n’est acquis.

Avez-vous conscience de l’opportunité qui s’offre à vous depuis un mois?

Je fais en sorte de profiter de chaque minute que le coach m’offre et je me suis donné au maximum à chacune des rencontres. Mon objectif est d’apparaître le plus souvent parmi le groupe professionnel et de jouer bien évidemment. Pour le moment, on gagne des matches, on revient de loin mais rien n’est fait: il faut continuer à être collectivement déterminés. Nous allons tout faire pour gagner les prochaines parties mais on se doit d’être uniquement concentrés sur nos prestations et notre jeu.