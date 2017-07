Battu 0-2 par les Azéris du FK Zirä, jeudi dernier à Bakou, lors du match aller du premier tour préliminaire de l'Europa League, le FC Differdange 03 a compromis ses chances de qualification avant le match retour, ce jeudi (19h) au stade municipal d'Oberkorn. Jordann Yéyé est notre invité avant ce match-couperet.

Propos recueillis par Didier Hiégel



Ce résultat négatif face à une formation de Zirä qui semblait tout à fait à votre portée fait tache. Avec le recul, comment expliquez-vous cette contre-performance?

Les conditions de notre déplacement en Azerbaïdjan étaient pourtant bonnes. Au cours de cette rencontre, les deux équipes se sont beaucoup observées, la possession de balle était très équilibrée, mais nous jouons mal le coup sur l'ouverture du score (22e) . Ce but arrive relativement tôt dans la partie, ce qui pourtant ne nous a pas empêchés de nous remettre assez vite en selle. Nous aurions pu faire beaucoup mieux si nous ne les avions pas laissé jouer, d'autant que cette équipe a de la qualité. J'estime que le 2-0 n'est pas réellement mérité, nous aurions pu décrocher le match nul avec un peu plus de savoir-faire.



On a du mal à se faire une idée de la qualité de votre adversaire, dans quelle catégorie pourriez-vous le classer?

Cette équipe de Zirä dispose d'un bon fond de jeu, avec de belles qualités de vitesse en contre-attaque. Mais à part le secteur offensif, ce ne sont pas des foudres de guerre. Cette formation était vraiment à notre portée... si nous avions évolué à notre niveau.



Quelle place jouerait cette équipe en BGL Ligue?

Le haut de tableau quand même.

Qu'est-ce qui vous a empêchés de développer votre jeu?

Nous encaissons un but relativement tôt, c'est ce qui nous coupe quand même un peu les jambes. Dans ces conditions, on se dit: soit on conserve ce score de 0-1 et on ne prend pas trop de risques au niveau offensif, soit on se découvre un peu plus pour inscrire au moins un but. Personnellement, j'aurais voulu inscrire ce but qui nous aurait donné davantage de possibilités au retour.



Sur le plan du jeu, vous en étiez où par rapport à eux?

Ils ont eu davantage de possession de balle et d'occasions de but. Nous, nous avons péché dans les 20-25 derniers mètres. Nous n'avons pas assez attaqué à mon goût. L'arbitrage ne nous a pas non plus aidés, je pense notamment à leur deuxième but qu'ils marquent suite à une faute non sifflée sur Chadli (Amri, 80e minute).



Avez-vous eu des occasions de réduire la marque?

Oui, en première mi-temps, et en fin de match. Sur un essai, je trouve le poteau aux alentours de la 89e minute. Si je la mets au fond, ça change beaucoup de choses.



Ce jeudi, il va falloir inscrire trois buts sans en encaisser pour vous qualifier. Comment appréhendez-vous ce match retour?

De manière positive, dans le sens où nous avons vu que cet adversaire était à notre portée et que si nous étions vraiment pleinement engagés, nous pouvions faire quelque chose de bien. Nous n'avons plus rien à perdre. Soyons costauds défensivement, très forts dans l'impact physique, leur montrer que nous sommes chez nous et attaquer beaucoup plus que la semaine dernière. Offensivement, nous devrons prendre des risques et nous montrer efficaces. Le peu d'occasions que nous aurons, il va falloir les mettre au fond. Si nous trouvons l'ouverture assez tôt en première période, ce serait le scénario idéal.