(ER) - La Promotion, la montée en BGL Ligue, le Top 5, Kevin Lourenco a vécu de l'intérieur la belle ascension de Strassen. Après une entame de championnat chaotique, l'UNA a retrouvé une certaine stabilité depuis l'arrivée de Roland Schaack. De quoi aligner enfin une deuxième victoire de rang en championnat (dimanche à 16h)?



Kevin, comment expliquez-vous le début de saison difficile de votre club?

On a connu un début de championnat compliqué avec le changement de coach, nous avons dû nous habituer à la méthode de Roland Schaack, mais il y a eu également quelques soucis dans l'équipe (des blessés et des absents durant la préparation).



Vous évoquez le changement d'entraîneur, Patrick Grettnich était au club depuis 2013, était-ce l'année de trop pour lui?

Je n'ai pas le sentiment. Patrick a fait un travail extraordinaire avec nous. Si Strassen est à ce niveau à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Il a permis au club de rejoindre la BGL Ligue et sous ses ordres, nous avons fini à deux reprises à la 5e place de la BGL Ligue. C'est un fameux résultat. Personne au club ne s'attendait à finir à cette place, notre but était de jouer le milieu de tableau. C'est vrai que cette année, on a connu un coup d'arrêt et de nombreux observateurs estiment que nous ne sommes pas à notre place. Il ne faut pas oublier que Strassen ne peut pas rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat.

Depuis l'arrivée de Schaack, l'UNA a pris 6 points. Comment s'y est-il pris pour relancer la mécanique?

Il a apporté un peu de sang neuf. Sa façon de travailler correspond bien au groupe. Son calme a rejailli sur l'équipe, il a redonné confiance à certains. Au fil des matches, cela commence à porter ses fruits. Face au Fola pour sa première, nous avions subi une lourde défaite mais les circonstances ne nous ont pas été favorables. Après un quart d'heure, nous étions menés 0-2 et on n'a pas su relever la tête. J'ai le sentiment que l'équipe avait besoin de ce quatrième entraînement en semaine. Sur le plan physique, cela nous a fait le plus grand bien, on constate que cela va mieux au fil des semaines.

Les résultats sont meilleurs mais la manière laisse à désirer comme la semaine dernière contre l'US Esch (victoire 2-1)?



On s'attendait à une rencontre compliquée, à une bataille. On savait qu'on allait devoir se battre l'un pour l'autre et se montrer solidaire. Ce 2-1 est un résultat flatteur, un 2-2 n'aurait pas été un scandale mais nous avons eu également la possibilité de signer le 3-1. Au final, cette victoire nous fait le plus grand bien même si la manière n'était pas présente. Je pense qu'en ce moment, nous sommes récompensés des efforts que nous faisons en semaine, ce petit grain de chance est de notre côté ce qui n'était pas le cas en début de saison. Il y a quelques semaines, on aurait sans doute encaissé en fin de match.



Après ce début de saison difficile, le groupe a pris conscience qu'il devait s'arracher chaque semaine.



Oui. Battre Esch a été important, c'est un concurrent direct. On les a relégués à cinq points au classement. On constate aussi que les écarts avec d'autres clubs ne sont pas si grands. Si on parvient à gagner quelques matches, on pourra à nouveau regarder vers le haut. Differdange a dix points, Mondorf huit comme nous, beaucoup d'équipes sont proches les unes des autres et cela peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Chaque match est une finale.



Votre prochain adversaire, Differdange, reste sur une lourde défaite (3-6 au Fola). Le contexte n'est pas idéal pour Strassen?



Les Differdangeois voudront certainement laver cet affront, ils sont également dans une situation difficile et ils seront revanchards. Comme chaque dimanche, ce sera une bataille. L'envie de gagner, de se surpasser va prendre le pas sur les qualités footballistiques. Il faudra tout donner sur le terrain.