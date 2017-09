Après la défaite (1-3) concédée vendredi en Slovénie, où il occupait pour la première fois une place de titulaire chez les U21, le joueur de Mayence, Leandro Barreiro Martins (17 ans) se confie sur ce baptême du feu et la prochaine échéance des Espoirs, ce mardi en Bulgarie.

Par Thibaut Goetz



Leandro, quel effet cela fait-il d’être convoqué chez les U21 à seulement 17 ans?

C’est quelque chose d’important, je suis très heureux d’être là. C’est un honneur d’être le plus jeune du groupe et c’est une nouvelle expérience qui me plaît beaucoup.

Comment s’est déroulé ce match contre la Slovénie où vous avez démarré au milieu de terrain?

Au début, nous sommes bien rentrés dans le match, mais après le carton rouge (de Céàdric Sacras à la 33e minute, ndlr), c’était plus difficile. Il fallait fermer les espaces et rester compacts au milieu.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre parcours, pouvez-vous nous raconter comment vous avez atterri chez les U19 de Mayence?

Je suis à la FLF depuis une détection chez les U16. On avait joué justement un match amical contre Mayence, et après le match, le coach adverse est venu parler avec celui de la FLF; c’était Nicolas Grezault en ce temps-là. Ils m’ont dit que j’avais fait un bon boulot et qu’ils voulaient me voir lors d’entraînements à Mayence. Je suis allé là-bas plusieurs fois et je leur ai fait bonne impression, j’ai donc pu signer un contrat à Mayence. Tout se passe bien, il n’y a pas de problème. J’ai été blessé pendant un moment, mais les kinés se sont très bien occupés de moi.

On vous a vu évoluer à la récupération contre la Slovénie, est-ce vraiment votre poste de prédilection?

Je joue quasiment toujours en n°6. Là, contre la Slovénie, c’était dans un 4-3-3. Parfois je joue en n°8, voire en 10, mais ma position préférée c’est 6 ou le 8.

Manou Cardoni ne tarit pas d’éloges à votre sujet. Votre ambition personnelle, c’est de franchir le cap du professionnalisme avec Mayence?

Oui, je voudrais bien devenir pro à Mayence. Mais si ça ne marche pas dans ce club-là, je trouverai quelque chose d’autre. Mais mon ambition c’est de devenir professionnel, en effet.



Un match peu évident contre la Bulgarie s'annonce ce mardi à Stara Zagora, sans Cédric Sacras, suspendu. Comment abordez-vous ce second déplacement en quatre jours?

On a réussi à montrer une belle réaction contre la Slovénie, même réduits à dix. On avait un plan de jeu à respecter, mais avec cette expulsion, c’était difficile. Il y a de la qualité dans le groupe et on peut faire un bon match, il faut croire en nous.

Ramener un point et débloquer le compteur à l’issue de cette tournée dans l’Est de l'Europe n'est pas une utopie...



Personnellement, je pense qu’il faut avoir l’ambition de ramener les trois points. Il faut voir comment le match démarre, si l’on est assez compacts ou pas. On a des qualités offensives, il faut marquer des buts. Mais en défense aussi, il faut être rigoureux.

Le cadre U21 est souvent décrit comme accueillant et bénéficiant d’une ambiance sympathique. Comment s'est déroulée votre intégration à ce groupe?

J’ai eu une très bonne intégration, tout le monde est venu me parler et me demander comment j’allais et comment cela se passait pour moi en Allemagne. Il y avait déjà pas mal de joueurs que je connaissais comme Loris (Tinelli) ou Ajdin (Bjelic). Tout se passe bien!

C’est important quand on est un très jeune joueur comme vous de participer à une aventure internationale, ça permet d’accumuler du vécu?

Oui car lors des moments difficiles qui peuvent arriver en club, on sait comment réagir. Et avec la FLF c’est quelque chose de spécial, ça apporte de l’expérience. Quand on revient en club on a cette expérience en plus des autres, parce que ce n’est pas tout le monde qui joue en équipe nationale. Il faut transmettre ce vécu aux autres ensuite.