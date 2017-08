Le FC Metz se déplace à Bordeaux ce samedi avec le souci de ne pas rééditer la même fin de partie que face à Guingamp. Opa Nguette devrait retrouver sa place au sein de l'entrejeu grenat mais Cafu attendra encore huit jours. Philippe Hinschberger revient sur la première journée de Ligue 1.

Par Hervé Kuc



Philippe, comment analysez-vous le revers de votre formation face aux Guingampais (1-3)?

Cet échec nous fait mal. En seconde période mon équipe s'est endormie. Nous avons été punis de notre apathie car nous avons regardé jouer les Guingampais et nous y avons ajouté des erreurs assez monumentales sur les buts encaissés. Trois ou quatre de nos joueurs étaient fatigués car ils n'ont pas encore quatre-vingt-dix minutes dans les jambes. Je le dis haut et fort: l'équipe de départ alignée était la bonne, elle a dominé largement en première période et a ouvert le score.

Elle a été meilleure dans le jeu de passes que la saison dernière. Jusqu'à la 40e minute de jeu, personne dans le stade n'a émis des ondes négatives sur le FC Metz. Ensuite, nous avons perdu les pédales. J'ai fait des changements pour apporter du sang neuf mais cela n'a pas marché.

Allez-vous titulariser Cafu et Nguette à Bordeaux?

Cafu est à son quatrième jour d'entrainement collectif et cela me semble prématuré de le faire débuter et lui-même pense qu'il n'est pas encore apte à le faire. Opa Nguette va vite, il bosse, il défend, il attaque mais il faut qu'il améliore ses statistiques devant le but. Il sait tout faire, des trucs incroyables mais il est tellement gentil qu'il l'est jusqu'au bout sur le terrain: il doit progresser dans sa qualité de dernière passe et face au gardien adverse. Il est à l'écoute, il aide le collectif et j'aimerais vraiment qu'il soit récompensé de ses efforts. Roux, Jouffre, Poblete et Diagne n'ont pas encore un match complet dans les jambes mais cela va venir. Je demande à Nolan Roux de jouer à fond et lorsqu'il est «cuit», on le remplace.

Etes-vous déjà au pied du mur?

On sait que nous serons au pied du mur au bout de cinq matches et la réception du PSG. La moindre des choses était de ne pas perdre dès l'ouverture du championnat. Ce résultat nous plonge dans un futur proche qui est à moitié inquiétant. Nous n'aurons pas le même début de parcours que la saison dernière: on commence mal, il faut tout de suite se rétablir et cela passe par un résultat à Bordeaux même si on sait que cela ne sera pas facile.

Justement, comment appréhendez-vous le déplacement girondin de ce samedi?

Si à Bordeaux nous affichons le même visage défensif que face à Guingamp en fin de match, cela va très mal se passer pour nous. On sait où on met les pieds ce samedi et il ne faudra pas regarder les Bordelais jouer autrement nous allons être obligatoirement punis. On veut mettre en place une «patte FC Metz» avec une équipe qui a conservé une certaine stabilité au niveau de l'effectif: faire de la conservation de balle mais aller plus vers l'avant et bien sortir le ballon de derrière.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz s'apprête à souffrir à Bordeaux ce samedi puis le 18 août face à Monaco à Saint-Symphorien. En s'inclinant devant Guingamp (1-3), les partenaires de Jouffre ont commis le faux pas qui risque de «plomber» sérieusement leur début de parcours. Opa Nguette va retrouver sa place au sein du milieu de terrain grenat et d'une formation qui cherchera à se rassurer défensivement.

Le groupe probable. Didillon et Kawashima; Balliu, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto, Rivierez, Niakhaté; Philipps, Poblete, Diagne, Jouffre, Cohade, Nguette, Hein, Mollet?; Roux, Diallo, Niane.

Le «prono» de la rédaction. Difficile de ne pas voir les Messins s'incliner face aux Bordelais. Un adversaire qui leur fait souvent des misères et qui va vouloir rassurer ses supporters. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur des Girondins.