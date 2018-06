Le Luxembourg a fini la saison 2017-2018 par une victoire 1-0 contre la Géorgie. Si défensivement, les Luxembourgeois ont tenu le choc, l'animation offensive n'a pas été à la hauteur malgré une seconde période plus rythmée.

Aurélien Joachim délivre le Luxembourg

Eddy RENAULD Aurélien Joachim a inscrit son 13e but sous le maillot de l'équipe nationale.

A défaut d'être brillant, le Luxembourg a fini la saison 2017-2018 par une victoire 1-0 contre la Géorgie, ce mercredi soir au stade Josy Barthel. Si défensivement, les Luxembourgeois ont tenu le choc, l'animation offensive n'a pas été à la hauteur malgré une seconde période plus rythmée. Place à présent à la Ligue des Nations avec la réception de la Moldavie, le 8 septembre.

Le match



Pour cette quatrième confrontation entre les deux pays, Luc Holtz a procédé à cinq changements dans son onze de départ par rapport à la réception du Sénégal, jeudi dernier (Malget, Carlson, Bareiro, Mutsch et Rodrigues réservistes). Par contre, les frères Thill - Olivier et Vincent - sont alignés d'entrée. Quant à l'animation, le coach national mise sur un 4-4-2. D'entrée, les intentions du Club Luxembourg sont claires, un pressing relativement haut, histoire de perturber les relances visiteuses.



Une intention louable mais sur le plan du jeu, ce sont les Géorgiens qui se montrent les plus concrets. En l'espace de deux minutes, les frappes de Kharaishvili (8e) et Chanturishvili (10e) manquent de peu le cadre avant qu'une reprise de la tête Beridze ne survole les buts de Moris (18e). Et les Luxembourgeois? Trop imprécis, timorés, il faut attendre un débordement de Da Mota, suivi d'un centre raté qui a bien failli surprendre Makaridze (23e), pour réveiller les ardeurs locales.

Ce n'est malheureusement qu'un feu de paille. Le rythme des débats perd en intensité et les combinaisons visiteuses perturbent l'organisation des Roud Léiwen. Les derniers faits d'armes de ce premier acte sont signés Chanturishvili et Beridze mais Moris veille (35e et 45e). Rideau sur une première mi-temps décevante, surtout dans le chef du Club Luxembourg.



La seconde période a été plus animée. Une reprise de la tête de Joachim était stoppée par Makaridze(52e), on retrouvait l'ancien attaquant du Lierse trois minutes plus tard. Sa tentative de la tête, consécutive à un joli travail de Sinani sur le flanc, était déviée par Makaridze. Cette action servait de déclic aux Roud Léiwen.

Une tentative de Jänisch arrivait avec un peu de réussite dans les pieds de Joachim qui trompait de près le gardien géorgien (70e). Durant le dernier quart d'heure, les locaux subissaient la domination de leurs hôtes d'un soir mais Schon rassurait les siens en se montrant décisif dans les airs. Turpel avait même l'occasion de d'inscrire le n°2 mais le buteur dudelangeois manquait le cadre dans les arrêts de jeu. Pour la première fois en quatre rencontres, le Luxembourg a battu la Géorgie.



A l'image du secteur défensif, Mathias Jänisch a livré un match sobre. Photo: Yann Hellers

La note du match: 10/20



Après avoir travaillé les bases défensives face au Sénégal, la sélection nationale devait régler les automatismes offensifs à l'occasion de la réception de la Géorgie. Est-ce la chaleur ou le manque d'ambiance dans les travées du stade? Toujours est-il que le spectacle proposé n'a pas soulevé les passions. La seconde période a été moins poussive avec le but de Joachim. Difficile de tirer des enseignements à l'issue d'un tel match d'autant que les deux sélectionneurs ont procédé à de nombreux changements.



Le fait du match

L'équipe nationale a conclu les débats avec six joueurs de BGL Ligue sur la pelouse: Schon (Strassen), Turpel, Sinani, Malget (Dudelange), Jänisch (Differdange) et Mutsch (Progrès). A quelques minutes près, on aurait pu avoir sept joueurs de la compétition grand-ducale car Da Mota (Racing) a été remplacé à la 86e minute par Carlson. Qui a dit qu'il n'y avait pas de talent en Division Nationale?



L'homme du match



Dan Da Mota. Lars Gerson, Chris Martins auraient pu figurer dans cette rubrique mais le joueur du Racing s'est montré plus décisif sur le plan offensif. Ses débordements et sa vitesse ont posé quelques soucis à la défense géorgienne. Défensivement, l'ancien Dudelangeois n'a pas rechigné à donner de sa personne.

Lars Gerson congratule Ralph Schon. Le Luxembourg a aligné une deuxième rencontre consécutive sans avoir encaissé. Photo: Ben Majerus

Ils ont dit



Anthony Moris: "On sort de deux grosses prestations collectives. Cela fait bien. Il va falloir construire là-dessus pour les deux échéances importantes du mois de septembre. Cela donne de la confiance au groupe mais il faut aussi rester les pieds sur terre. Ce n'était que deux matches amicaux. J'ai joué un match et demi et Ralph une mi-temps. On a montré que l'on était prêt. La base défensive sera très importante pour faire des résultats en Ligue des Nations."

Lars Gerson: "On a fait un bon match mais sans doute pas le meilleur non plus. Défensivement, cela marche de mieux en mieux pour l'équipe et pour moi. Quand on essaye de jouer au ballon, ça donne moins d'occasions à l'adversaire. Personnellement, ce sont les deux premières fois que je joue dans une défense à quatre et on n'encaisse pas. C'est bien."

Aurélien Joachim: "C'est une note positive avant d'attaquer la Ligue des Nations. C'est important d'accumuler de la confiance. Sur le plan personnel, j'ai peut-être joué deux matches complets sur les deux derniers mois. Je pars jeudi en vacances. On verra si quelque chose vient entre-temps."

L'impact physique de Christopher Martins a soulagé l'entrejeu luxembourgeois. Photo: Yann Hellers

Luxembourg - Géorgie 1-0

Stade Josy Barthel, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Griffith assisté de MM. Wyn Jones, Bird (WAL) et Pires (LUX), 1.786 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: Joachim (70e).



Carton jaune: Ch. Martins (77e).

Corners: 4 (4+0) pour le Luxembourg; 4 (1+3) pour la Géorgie.



LUXEMBOURG: Moris (46e Schon); Jans (cap), Mahmutovic (71e Malget), Gerson, Jänisch; O. Thill (46e Skenderovic), Ch. Martins, V. Thill (58e Sinani), Da Mota (86e Carlson), Turpel, Joachim (76e Mutsch).

Joueurs non utilisés: M. Martins, Bohnert, Ostrowski et Barreiro.



Sélectionneur: Luc Holtz.

GÉORGIE: Makaridze; Navalovski (79e Shergelashvili), Khocholava, Kashia, Jigauri (89e Gegechtkori); Chanturishvili, Aburjania (56e Kiteishvili), Kankava (cap), Beridze (46e Lobjanidze); Kharaishvili (56e Dvali), Kacharava (62e Zivzivadze).



Joueurs non utilisés: Kvaskhvadze et Kakabadze.

Sélectionneur: Vladimir Weiss (SLO).