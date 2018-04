Aurélien Joachim a fait sa rentrée avec le Lierse ce mardi soir, mais son club a chuté à domicile face à Zulte-Waregem à l'occasion de la quatrième journée des playoffs II.

Aurélien Joachim de retour mais battu

Les Luxembourgeois à l'étranger

(DH). - La quatrième journée des playoffs II n'a pas porté chance aux clubs des internationaux luxembourgeois ce mardi soir. Dans le groupe A, le Lierse s'est lourdement incliné sur sa pelouse face à Zulte-Waregem sur le score de 1-4. Si Tim Hall est toujours indisponible côté lierrois, Aurélien Joachim a fait son retour à la pointe de l'attaque du club entraîné par David Colpaert. Logiquement en manque de rythme après sa blessure (déchirure musculaire), l'attaquant international a manqué de justesse sur deux occasions (20e et 32e). Harbaoui, l'attaquant tunisien du leader, lui, n'a pas manqué de lucidité et s'est offert un triplé (53e s.p., 54e et 76e). C'est Bongonda qui avait ouvert le score à la 37e. Janssens a sauvé l'honneur des locaux à la 83e.



Avec trois points, le Lierse occupe la cinquième place de ce groupe de six équipes devant Waasland-Beveren qui a fait match nul 1-1 chez une équipe de Mouscron qui a terminé le dernier quart d'heure à dix. Victime d'un coup reçu à l'entraînement, Laurent Jans n'était pas sur la feuille de match.