Aurélien Joachim a signé à Virton

Le FC Differdange 03, deuxième au classement de BGL Ligue, a enrôlé pour six mois, avec une option pour une année de plus, le Français Jordann Yéyé (26 ans, 1.75m, 70kg, droitier), un élément offensif qui a porté les couleurs de l'Excelsior Virton en Divisions 2 et 3 belges de 2010 à 2014.