Sans club après la disparition du Lierse, Aurélien Joachim devrait rebondir en Italie, et peut-être du côté de Naples.

Aurélien Joachim à la découverte du Calcio?

Le quatorzième club de l'attaquant international devrait être italien

(DH). - La carrière d'Aurélien Joachim n'est pas un long fleuve tranquille. L'attaquant international de 31 ans a déjà eu son lot de galère plus souvent qu'à son tour.

Après la disparition du Lierse, faute de licence, au début du mois de mai, Joachim s'est mis à la recherche d'un club susceptible de lui proposer un challenge sportif intéressant dans une formation professionnelle. Pour se faire, il s'est adjoint les services d'un manager italien, Giovanni Di Caprio, chargé de lui trouver un point de chute.

Après la Belgique (Virton, Jamoigne, White Star, Lierse), l'Allemagne (Bochum), les Pays-Bas (Willem II, Waalwijk), l'Angleterre (Burton Albion) et la Bulgarie (CSKA Sofia), l'ancien attaquant de Differdange et de Dudelange pourrait découvrir le Calcio. Ses performances et sélection, et notamment son dernier but contre la Géorgie début juin (1-0), devrait lui ouvrir des portes.

«C'est un grand talent, déjà très courtisé», a déclaré l'agent de joueurs après la signature du contrat entre les deux parties. «C'est un attaquant très incisif qui parvient à mettre la panique dans les défenses adverses.»

Basé en Campanie, le nouvel agent du Luxembourgeois pourrait lui trouver un club dans la région de Naples. Et pourquoi pas au Casertana FC? Ce club évolue en Serie C et a joué les play-offs pour la montée en Serie B sans y parvenir.