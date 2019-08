L'attaquant international luxembourgeois de 33 ans, sur la touche à Virton depuis le début de saison, pourrait s'engager rapidement avec le club de division 2 néerlandaise.

Sport 2 min.

Aurélien Joachim à l'essai au FC Den Bosch

On était sans nouvelle de lui depuis de nombreuses semaines. Absent du cadre de l'Excelsior Virton depuis le début de saison, victime d'une fissure de la malléole gauche le 17 mars, il avait rejoué quelques minutes en fin de saison avec le club gaumais, mais avait fait l'impasse sur les rendez-vous internationaux de juin contre Madagascar, en Lituanie et en Ukraine.

Sélection: Joachim out pour trois à quatre semaines On le pressentait, mais la nouvelle est désormais officielle: Aurélien Joachim (77 sélections, 14 buts) ne jouera pas ce vendredi (20h45) avec la sélection contre la Lituanie, ni lundi face à l'Ukraine en éliminatoires de l'Euro 2020.

Aurélien Joachim (33 ans, 77 sélections, 14 buts) vient de réapparaître sur les radars, cette fois du côté des Pays-Bas.

Le club de D2 néerlandaise du FC Den Bosch vient en effet d'annoncer sur son compte Twitter officiel que l'attaquant aux 14 réalisations en sélection s'entraîne actuellement avec le club de 's-Hertogenbosch, où il est mis au banc d'essai dans le Brabant néerlandais.

Vers un duel Joachim - Mahmutovic?

Le club ajoute dans son Tweet que Joachim pourrait très prochainement recevoir l'opportunité de signer un contrat.

Le FC Den Bosch est à l'heure actuelle classé quinzième (sur 20) en Eerste Divisie (D2), avec deux petits points récoltés en trois matches. Il évolue dans la même compétition que le MVV Maastricht (19e, 0 pt) où évolue un autre Roud Léiw: Enes Mahmutovic (22 ans, 11 sélections).

Luxemburgs international (78 caps) Aurélien Joachim traint deze week mee. De voormalig spits van onder andere Willem II en RKC Waalwijk krijgt de kans een contract af te dwingen. Veel succes, Aurélien! 👏🏻#metheelmijnhart pic.twitter.com/n4e6dcgFSD — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) August 26, 2019

Si le transfert se concrétise, cela signifierait pour Joachim un troisième passage aux Pays-Bas, cinq ans après son départ du RKC Waalwijk. L'attaquant luxembourgeois avait en effet porté le maillot du RKC lors de la saison 2013-2014, et avant cela, il avait défendu les couleurs du Willem II Tilburg en 2012-2013.

L'ancien Differdangeois et Dudelangeois avait alors ensuite pris la direction de la Bulgarie, et du CSKA Sofia (2014-2015), puis de Burton Albion, en Angleterre (2015-2016), avant de se poser en Belgique (White Star, 2016; Lierse, 2016-2018 et Virton, 2018-2019).