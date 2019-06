Tom Wirtgen et ses équipiers ont fait le déplacement au Luxembourg avec l'ambition de décrocher une étape. L'arrivée de ce jeudi à Hautcharage pourrait se jouer au sprint et tout sera mis en oeuvre pour favoriser les plans du sprinter de l'équipe.

Sport 1

«Au service de Justin Jules»

Eddy RENAULD Tom Wirtgen et ses équipiers ont fait le déplacement au Luxembourg avec l'ambition de décrocher une étape. L'arrivée de ce jeudi à Hautcharage pourrait se jouer au sprint et tout sera mis en oeuvre pour favoriser les plans du sprinter de l'équipe.

Pour son entrée en matière lors du prologue de mercredi soir, le coureur de Wallonie-Bruxelles a pris la 22e place à 9" du maillot jaune. Une prestation honnête pour ce spécialiste du contre-la-montre et des échappées au long court. «Ce n'était pas assez long pour me mettre en évidence. Les puncheurs et les sprinters signent généralement de bons temps sur ce type d’effort mais je suis satisfait de ma performance.»

Ce jeudi, il va retrouver des routes qu'il connaît parfaitement et il prévient «c'est un parcours qui peut en surprendre plus d'un, si une échappée part à mi-course, elle peut aller au bout». Pour la formation belge, l'objectif est de permettre à Justin Jules de s'imposer une deuxième fois cette saison.