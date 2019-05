Sur cette édition du Festival Elsy Jacobs deux juniors vont s'aligner au côté de Christine Majerus dans l’équipe nationale. Laetitia Maus et Nina Berton vont participer à leur première course élites de ce niveau à seulement 18 et 17 ans.

Au Elsy Jacobs, Maus et Berton seront là pour apprendre

Sur cette édition du Festival Elsy Jacobs deux juniors vont s'aligner au côté de Christine Majerus dans l’équipe nationale. Laetitia Maus et Nina Berton vont participer à leur première course élites de ce niveau à seulement 18 et 17 ans.

Par Hugo Barthélemy

Laetitia Maus et Nina Berton auront la tâche difficile d'épauler la championne nationale face à un peloton international relevé.

Pour un tel évènement, les deux juniors ont dû adapter leur entraînement. «Je suis partie en stage avec mon club (CT Atertdaul) dans le sud de la France en avril et j'ai fait beaucoup de montagne pour préparer le Festival Elsy Jacobs qui est une course assez vallonnée», confie Nina Berton.

Pour Laetitia Maus, pas de stage mais une préparation à domicile. «J'ai appris ma sélection il y a deux semaines, donc je n'ai pas eu le temps d'élaborer un plan d'entraînement. Je me suis contentée d'allonger mes sorties pour travailler sur mon endurance.»

Profiter et finir

Les deux cyclistes ne se font néanmoins pas d'illusion. «Je sais que je ne pourrai pas faire de grands résultats. Je n'ai pas le niveau. Finir serait déjà un super résultat pour moi et je compte bien sûr emmagasiner un maximum d'expérience», annonce Laetitia Maus.

Nina Berton va de son côté profiter un maximum. «C'est une chance énorme pour une junior de participer à un tel évènement. Si je termine la dernière étape je serai plus que ravie.»

Pour de si jeunes athlètes, rouler dans un peloton international de ce niveau peut sembler impressionnant, mais pas tant pour Laetitia Maus. «En hiver quand je participe à des cyclo-cross internationaux je roule également avec les meilleures mondiales, donc cela ne m’impressionne pas trop.»

Bitume pour l'une, forêt pour l'autre

Pour Nina Berton ce sera une première à ce niveau. «Je n'ai jamais roulé dans un peloton de ce niveau à ce jour et je pense que ce sera impressionnant quand je serai au milieu du paquet.»

La suite de sa saison se passera sur la route. «Mon objectif principal sera de défendre mon titre au championnat et ensuite de me qualifier pour les championnats d'Europe et du Monde et de pourquoi pas y signer un bon résultat.»

Nina Berton va rester sur l'asphalte pour essayer de se distinguer notamment sous le maillot de la sélection. Photo: Serge Waldbillig

Pour Laetitia Maus, la suite de la saison se passera dans les forêts. «Cette saison je me concentre surtout sur le VTT.Sur route je ne ferai que des courses régionales et les championnats. J'ambitionne de participer à des compétitions au niveau international l'an prochain.»