(ER) - Lauréat dimanche à 's-Hertogenbosch, Gilles Muller (ATP 26) a enchaîné ce mardi au premier tour du tournoi du Queen's de Londres après avoir battu Nikoloz Basilashvili (ATP 51) en trois sets.

Il a donc fallu deux heures et quatorze minutes de match à Muller pour prendre la mesure du Géorgien Basilashvili 6-4, 6-7 (17), 6-4. Une rencontre qui aurait pu tourner plus court si le récent vainqueur du tournoi de Bois-le-Duc avait pu négocier une de ses nombreuses balles de match perdue dans le tie break du deuxième set.



Lors de la première manche, Muller héritait de deux balles de break alors que les deux joueurs étaient au coude à coude à 4-4 mais ce n'était que partie remise pour le n°1 Luxembourgeois qui remportait le set sur le service de son rival sur sa première balle de set 6-4.

Le second set était un copié collé du premier, Muller et Basilashvili se livraient une bataille de services. Alors que le score était de 5-4, Mulles héritait de deux balles de match mais le Géorgien parvenait à sauver et à égaliser à 5-5. Le sportif de l'année avait encore la possibilité de remporter le set mais il ne convertissait pas sa troisième balle de match à 6-5.



Le tie break était également indécis et la fébrilité gagnait les deux hommes: 3-3 puis 5-5. A 6-5 et 8-7, le Luxembourgeois avait encore une balle de match mais il n'en profitait pas. Il sauvait même une balle de set à 6-7 mais ne parvenait pas à conclure à 6-5, 8-7, 9-8, 11-10, 13-12, 14-13, 15-14 et 17-16. Après avoir sauvé 11 balles de match, Basilashvili remportait le set 7-6, 19 points à 17 sur sa cinquième balle de set.

Tout était à refaire pour Muller. Alors que le score était de 3-3, il parvenait à breaker son adversaire pour mener 5-3 avant de conclure le set et le match après plus de deux heures et dix minutes de match 6-4 et.... treize balles de match.



Au 2e tour, le Leudelangeois affrontera le Français Jo-Wilfried Tsonga, dixième mondial et tête de série n°5 du tournoi.



A noter encore que le n°1 mondial Andy Murray a été éliminé à la surprise générale dès le premier tour, le Britannique a été battu par l'Australien Jordan Thompson, 90e mondial, en deux sets 6-7 (4), 2-6.