(AFP) - Diego Costa, buteur pour son grand retour avec l'Atlético Madrid après six mois sans jouer, mercredi lors du huitième de finale aller de Coupe du Roi à Lleida (4-0), s'est dit «heureux de (se) sentir à nouveau footballeur», malgré une grosse frayeur causée par un coup reçu au niveau du genou droit.

«Je suis très heureux de me sentir à nouveau footballeur et d'avoir rejoué avec l'Atlético Madrid. C'était très important pour moi», a déclaré l'attaquant hispano-brésilien après la rencontre.

«Je ne pouvais pas espérer mieux pour mon second départ avec l'Atlético. J'ai pu recommencer à jouer et en plus, j'ai la chance de pouvoir marquer un but. Cela me rend encore plus heureux», a-t-il souligné.

Costa (29 ans) était enfin qualifié avec l'«Atléti», quatre mois après son transfert de Chelsea en septembre dernier pour environ 55 millions d'euros. L'opération n'avait pas pu être enregistrée avant le 1er janvier 2018 à cause de l'interdiction de recrutement infligée au club colchonero.

Remplaçant mercredi soir lors de la large victoire à Lleida (4-0) en huitièmes de finale aller de Coupe du Roi, l'Hispano-Brésilien a été lancé sur la pelouse à la 64e minute de jeu.

Et il a vite retrouvé ses marques sous le maillot colchonero, déjà porté entre 2010 et 2014, en marquant après cinq minutes: l'avant-centre a dévié en taclant un centre de Juanfran (69e) pour inscrire le but du 3-0, subissant sans broncher une grosse semelle qui lui a laissé le genou droit en sang sur l'action.

Grimaçant, il a tout de même tenu sa place jusqu'à la fin de la rencontre.

Selon l'Atlético, l'international espagnol souffre d'un «traumatisme direct sur la face interne de la jambe droite». En fonction de l'évolution de la blessure jeudi, le club le soumettra ou non à des examens complémentaires.