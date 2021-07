Les organisateurs de la célèbre course ont décidé de renoncer, cette année encore, à la tenue de l'épreuve au départ de Remich. Encore trop d'incertitudes sanitaires, comme l'an passé déjà.

Sport 2 min.

Athlétisme

La Route du Vin (re)tombe à l'eau

Les organisateurs de la célèbre course ont décidé de renoncer, cette année encore, à la tenue de l'épreuve au départ de Remich. Encore trop d'incertitudes sanitaires, comme l'an passé déjà.

(pj) La ING Route du Vin 2021 n'aura pas lieu, le 26 septembre prochain. Mardi, les organisateurs l'ont annoncé la mort dans l'âme. Même s'ils avaient obtenu les autorisations nécessaires de la fédération luxembourgeoise en décembre dernier, ils estiment que la «situation actuelle ne permet malheureusement pas de planifier et mettre en place sereinement» la manifestation. La 59ème édition de ce semi-marathon attendra donc 2022, au mieux.

Le variant Gamma a repris le dessus Cette souche dite brésilienne a concerné 72% des nouvelles infections constatées du 4 au 10 juillet dernier. Le dernier rapport du Laboratoire national de santé ayant analysé 540 échantillons sur les 637 tests positifs covid de cette semaine.

Et déjà les idées fusent pour ce prochain rendez-vous, notent avec optimisme les organisateurs : un nouveau parcours, et deux nouvelles distances proposées aux centaines de participants habituellement accueillis (5 et 10 km). Même la date est d'ores et déjà à réserver sur les agendas des coureurs : dimanche 25 septembre 2022.

En attendant, c'est une «grande déception» qu'il faut digérer. En effet, déjà l'an passé, la compétition le long de la Moselle luxembourgeoise n'avait pu se tenir. Covid oblige déjà. L'analyse du risque sanitaire et les mesures qui en découleraient seraient bien trop lourdes à supporter pour la bonne tenue d'un événement rassemblant plus de 1.500 participants.

Avec les nouvelles dispositions de la loi Covid, en place depuis le 15 juillet, la participation aux compétitions sportives reste soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d'un autotest antigénique rapide. Test réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Dans ses consignes, le ministère de la Santé précisant que «les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d'un tel test».

265 cas d'infection covid malgré la vaccination Le ministère de la Santé estime à 0,15% le ratio des personnes disposant d'un schéma vaccinal complet qui ont pu être à nouveau contaminées par le covid au Luxembourg.

Par ailleurs, toutes les installations sportives en salle et en plein air sont désormais accessibles au public. La pratique d'une activité sportive ou de culture physique est autorisée, sous certaines conditions. Ainsi, jusqu'à 10 participants, nulle obligation n'est faite de porter un masque ou de respecter la distanciation sociale. Au-delà, ces deux dispositions s'imposent, et les installations doivent disposer d'une superficie de 10 m2 par personne pratiquant un effort.

Dans les piscines et les centres aquatiques, la pratique de la natation est possible. La capacité d'accueil des bassins est d'une personne par 10 m2.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.