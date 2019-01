Les Red Boys d'Aspelt viennent d'acter la venue de leur première recrue. Il s'agit de Patrick de Jesus, milieu de terrain de 23 ans, formé à la Jeunesse. Il avait également porté les couleurs du FC Schifflange la saison dernière.

Aspelt s'en remet à De Jesus

(AF). Décidément, les Red Boys d'Aspelt font parler d'eux ces derniers temps. Après le changement d'entraîneur, c'est cette fois-ci un joueur qui débarque en terre rouge et noire. Patrick de Jesus est en effet la première recrue des Red Boys. Ce milieu de terrain de 23 ans, formé du côté de la Jeunesse, est déjà passé par Strassen, Itzig et, plus récemment, Schifflange, club avec lequel il avait, entre autres, inscrit un doublé contre l'Avenir Beggen.

En grande difficulté avec seulement 4 points récoltés lors du premier tour (et une différence de buts de -40), Aspelt se doit de réaliser une seconde partie de saison de folie et rééditer l'exploit de Bastendorf lors de l'exercice précédent, pour se maintenir en Division 1.