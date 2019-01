Les verdicts de la 11e journée de phase classique du championnat de Ligue 1 sont tombés. Le FCD03, le Racing et Aspelt ont conforté leurs positions. Pétange, qui n’avait plus gagné depuis la troisième journée, a retrouvé le goût de la victoire tout comme Dudelange.

Aspelt assure, Dudelange et Pétange se requinquent

Les verdicts de la 11e journée de phase classique du championnat de Ligue 1 sont tombés. Le FCD03, le Racing et Aspelt ont conforté leurs positions. Pétange, qui n’avait plus gagné depuis la troisième journée, a retrouvé le goût de la victoire tout comme Dudelange.

Par Stéphane Guillaume



L’US Esch a fortement ennuyé le FC Differdange 03 malgré une défaite sur le score de 4-8. Le leader a été patient et les occasions franches sont venues à lui tout naturellement. «C’est une victoire très importante chez un adversaire qui est réputé très compliqué à jouer à domicile. Nous avons pris le match très au sérieux, et même menés au score pendant les dix premières minutes, nous avons été très calmes car nous avions la possession et savions que tôt ou tard le but finirait par arriver.



C’est une victoire amplement méritée et une onzième victoire consécutive, l’équipe est dans une bonne forme en ce moment. C’est bien fait mais rien n’est acquis. Il faut aller étape par étape en sachant que des obstacles plus importants seront sur notre chemin d’ici la fin de la compétition. En tout cas, ce que je peux dire de l’US Esch c’est qu’avec cet effectif, depuis le début de saison, elle serait facilement dans le top 4. Les recrues viennent clairement augmenter leur niveau de jeu», a commenté Filipe Costa.

Le responsable de la section futsal du FCD03 est également satisfait de sa nouvelle recrue offensive qui s’est rapidement adaptée. «De notre côté, Ruben Reis commence tout doucement à trouver ses repères. C’est une recrue qui fait du bien à l’équipe et tout le monde est content de l’avoir ici.»

Abilio Costa (en bleu, US Esch) et le gardien Joao Guedes du FCD03. Photo: Stéphane Guillaume

Aspelt sur le fil



Le duel entre le Samba 7 Niederkorn et les Red Boys Aspelt a été assez serré. Les visiteurs ont inscrit le dernier but lors de l’ultime minute (6-7). Avec cette victoire. Aspelt s'assure quatre points d’avance sur son adversaire du jour et la quatrième place qui est qualificative pour les play-offs.



«Nous avons bien commencé le match pour monter à 2-0. Jusque-là, notre adversaire n'était pas dangereux. Puis, on a eu un premier relâchement qui leur a permis de revenir à 2-2. On a remis la main sur le match pour monter à 5-3 à la pause. On reprend la deuxième mi-temps comme le début de match, 6-3. Puis un relâchement total de toute l'équipe. Plus de gestion de balle, plus de gestion du temps, plus rien... On s’est vu gagner trop vite. Ce qui a permis à Aspelt de revenir dans la partie et de prendre le dessus. Résultat final 6-7. Une grosse déception», a indiqué Kevin Touillaux du Samba 7.

Kevin Touillaux (n+31) et Thomas Luis du Samba 7 Niederkorn face à Dragan Jurcevic des Red Boys Aspelt. Photo: Stéphane Guillaume

Le FC Bettendorf, après la perte de neuf points sur tapis vert, a bien du mal à sortir la tête de l’eau. La preuve avec cette lourde défaire face à l’Union Titus Pétange (6-15). Pétange, quant à lui, retrouve le sourire. La dernière victoire remontait à la troisième journée de championnat avec une victoire face au… FC Bettendorf.



«Nous ne pouvons verser dans l'euphorie car l'adversaire n’a pas réussi à contrecarrer nos plans. Nous devons rester humbles, reconnaître nos limites et continuer à travailler. Lors des dernières semaines, il est certain que le club n'a pas vécu et travaillé à un rythme normal. Pour des raisons qui appartiennent au passé, nous avons eu une baisse de performance sportive. Nous avons perdu quelques points importants dans les dernières minutes de certains matches, mais l’UTP reste en vie. Nous n'avons pas peur et nous donnerons toujours le meilleur, mais à notre façon», a souligné Rui Pedro Reis, le mentor pétangois.

Le Racing à nouveau dans le droit chemin

Le Racing Luxembourg a repris ses bonnes vieilles habitudes avec neuf buts inscrits contre le FC Nordstad (9-3). L’accroc de la semaine dernière à Esch est donc oublié. Les Racingmen peuvent maintenant se concentrer sur le duel de la semaine prochaine face au FCD03.

L’AS Sparta Dudelange s’est offert le scalp du troisième du classement, l’Amicale Clervaux (6-4). Les Dudelangeois se replacent à cinq points de la quatrième place tant convoitée.

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1



Samba 7 Niederkorn - Red Boys Aspelt 6-7

Racing Luxembourg - FC Nordstad 9-3

FC Bettendorf - Union Titus Pétange 6-15

US Esch - FC Differdange 03 4-8

AS Sparta Dudelange - Amicale Clervaux 6-4



Le classement

1. FC Differdange 03 33 points

2. Racing Luxembourg 28

3. Amicale Clervaux 21

4. Red Boys Aspelt 18

5. Samba 7 Niederkorn 14

6. AS Sparta Dudelange 13

7. US Esch 12

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 7

10. FC Bettendorf 0

Les résultats de la 11e journée de Ligue 2

Wilwerwiltz - FC Wiltz 71 8-5

All Stars Colmar-Berg - Miseler Léiwen Wintrange 14-19

US Esch II - ALSS Luxembourg 0-3, forfait

58 Latdevils Garnich - CS Fola Esch 0-3, forfait

Exempt: RAF Differdange

Le classement de Ligue 2

1. ALSS Luxembourg 25 points

2. Wilwerwiltz 25

3. FC Wiltz 71 19

4. RAF Differdange 19

5. CS Fola Esch 18

6. US Esch II 9

7. Miseler Léiwen Wintrange 9

8. All Stars Colmar-Berg 6

9. 58 Latdevils Garnich 0