Ashot Sardaryan pour six mois au RM Hamm

(tof) - Après avoir renforcé son secteur défensif avec la venue de Medhi Martin, le RM Hamm s'est assuré les services d'Ashot Sardaryan. Le mileu de terrain de 26 ans a signé pour six mois.



Joueur polyvalent, l'Arménien n'est pas un inconnu au pays puisqu'il a porté par le passé les couleurs de la Jeunesse entre 2015 et 2017. Il a aussi évolué à Epinal, Erevan et à Alashkert en Arménie et avant de rejoindre les Aigles, il a joué du côté de Lunéville.



Sardaryan était sur le terrain samedi lors du match amical entre le RM Hamm Benfica et le F91 Dudelange (4-4). A mi-championnat, les hommes de Dan Santos pointent à l'avant-dernière place de la BGL avec 9 points. Lors de la reprise de la compétition, le 24 février, les Hammois recevront Strassen.