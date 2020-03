Après la deuxième place samedi d'Yves Lampaert, la formation belge a pris sa revanche ce dimanche en plaçant Kasper Asgreen sur la plus haute marche du podium de la semi-classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne disputée sur 201 km. A noter que le quatuor Drucker-Jungels-Geniets-Wirtgen a rallié l'arrivée.

Sport 2 min.

Asgreen et Deceuninck piègent les sprinters

Eddy RENAULD Après la deuxième place samedi d'Yves Lampaert, la formation belge a pris sa revanche ce dimanche en plaçant Kasper Asgreen sur la plus haute marche du podium de la semi-classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne disputée sur 201 km. A noter que le quatuor Drucker-Jungels-Geniets-Wirtgen a rallié l'arrivée.

Il y avait un air de Bob Jungels dans la victoire de Kasper Asgreen. Outre le fait d'avoir bénéficier du soutien d'une équipe Deceuninck en supériorité numérique dans le final, le Danois a fait preuve de panache en résistant au retour des sprinters à l'instar de ce que le champion national avait réussi il y a douze mois.

Bob Jungels s'impose à Kuurne avec panache Bob Jungels a remporté ce dimanche Kuurne-Bruxelles-Kuurne disputé sur 201,1 km où Alex Kirsch, dans un premier temps, a joué les éclaireurs. Le champion national a placé son attaque décisive à 16 km du but.

Asgreen (25 ans) comptait 8 secondes de marge au passage sous la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Il a conservé quelques longueurs sur le reste de la meute. L'Italien Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) et le Norvégien Alexander Kristoff (UAE) ont complété le podium.

Il s'agit de la 14e victoire pour la formation belge dont cinq en faveur du jeune phénomène belge Remco Evenepoel. Quant à Asgreen, son succès de ce dimanche est le quatrième de sa carrière après une étape du Tour de Californie, le championnat du Danemark du contre-la-montre et une étape du Tour d'Allemagne, tous en 2019.

Le programme de Jungels incertain

Une fois de plus, le collectif de Deceuninck a fait merveille. Les hommes de Patrick Lefevere se sont retrouvés en position de force. Outre la présence de Asgreen en tête de course, le «Wolfpack» pouvait également compter sur son sprinter néerlandais Fabio Jakobsen, finalement quatrième, dans le groupe des poursuivants mais aussi Zdenek Stybar et Bob Jungels.

Bob Jungels serre les dents. Le champion national a souffert samedi avant de montrer un autre visage dimanche. Photo: Serge Waldbillig

Contrairement à l'an dernier, le champion national n'est pas parvenu à se mettre en évidence. «Samedi, la mise en route a été laborieuse mais au fil des kilomètres, je me sentais mieux. Je suis sans doute un cran en-dessous de l'an dernier sur le plan physique», estime Jungels, 55e de la course. Mais pour l'ancien lauréat de Kuurne, il n'y a aucune raison de céder à la panique, ses objectifs du printemps sont un peu plus éloignés dans le temps.

Par contre la suite de son programme immédiait reste en suspens. Alors qu'il doit s'aligner dans une semaine sur les Strade Bianche (7 mars) et disputer dans la foulée Tirreno-Adriaticco (11-17 mars), les courses italiennes pourraient être annulées en raison de l'épidémie de coronavirus. Une décision doit être prise ce lundi quant à la tenue ou non de ces épreuves.

«Une bonne expérience pour la suite» Une place dans le premier peloton dimanche à Kuurne après un abandon samedi sur Het Nieuwsblad, Kevin Geniets apprend vite.

Du côté des autres coureurs luxembourgeois, Jempy Ducker a confirmé ses bonnes dispositions entrevues samedi au Nieuwsblad, en se classant 16e alors que Kevin Geniets a également terminé dans le premier peloton (45).



Pour Tom Wirtgen, qui effectuait sa rentrée sous les pavés, il a rallié l'arrivée à la 81e place, à 6'31" du vainqueur du jour.