Arthur Michaux (24 ans) n'a quasiment pas joué la saison passée. «Je n’entrais pas dans les plans de Pedro Resende.» L'arrivée de Vitor Pereira était un soulagement. «J'ai eu le mérite de gagner ma place.» Quatrième, l'US Esch a écarté Erpeldange (5-3).

Sport 2 min.

Arthur Michaux (US Esch): «J'ai gagné ma place»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Arthur, votre équipe était sur courant alternatif. Il y a eu de bonnes séquences mais aussi de très mauvaises. La défaite à Junglinster trottait-elle dans les têtes?

Arthur Michaux - «Trop souvent, et sans toujours le payer au niveau des résultats, on a plus de mal face aux "petits" que contre les gros poissons. À Junglinster qui alignait un onze différent des autres semaines - Philippe Dillmann était sur le banc en lieu et place de Johann Bourgadel en vacances à l'époque et démis de ses fonctions suite à la défaite contre Wormeldange dimanche -, nous avons été bouffés en terme d'agressivité. On est monté sur le terrain trop zen. L'histoire s'est répétée face au FC Erpeldange, pensant que tout allait aller tout seul. La concentration laissait à désirer.

L'ouverture du score a-t-elle été salvatrice? L'adversaire s'est ménagé plusieurs occasions et peste sur les deux penalties sifflés en sa défaveur. Avez-vous un avis à donner vous qui êtes l'auteur de la passe décisive sur le but du 2-1 (32e)?

«Le but erpeldangeois du 1-0 a sonné le réveil. Ravir les trois points était prioritaire, moins la manière. Contrat rempli. Sur le premier penalty, je suis trop loin. Amokaon affirme avoir été retenu par l'épaule et déstabilisé - faute de Charel Leweck. Quant au second, je suis bien placé ; je remise le ballon de la tête et un Erpeldangeois commet une faute de main. Donner la balle du but à Rodrigues fait plaisir. Après une saison à Differdange et une au RM Hamm Benfica, j'avais rejoint l'USE l'été 2017 à la demande d'Augusto Martins. Très vite, je me suis rendu compte que je n'entrais pas dans les plans de Pedro Resende. J'étais présent à chaque entraînement du noyau A. L'équipe enchaînait les défaites (4 points ravis sur 78 possibles) mais ma situation ne changeait pas. J'ai le souvenir d'avoir été titulaire contre le Titus Pétange - un match sans aucun enjeu. Disputer des matches avec l'équipe B était si peu intéressant tant le niveau était faible. Je n'ai rien lâché.

La venue de Vitor Pereira constitue un soulagement. Le coach réussira-t-il à ramener l'US Esch en BGL Ligue?

«Il me connaissait. J'ai dû gagner ma place au sein du onze. Au premier tour, il me titularisait sur le flanc gauche défensif. Depuis la reprise, je joue à… droite avec un rôle plus offensif. Je suis satisfait de mes prestations sans nécessairement avoir de super statistiques. Mon avenir est flou pour 2019-2020: stop ou encore? Le revers à Junglinster est embêtant au niveau comptable. Avec trois points de retard sur le Swift, troisième et barragiste, on doit remporter les trois derniers matches (Sandweiler, Mühlenbach et Canach). Réussir un carton plein pourrait ne pas suffire.»