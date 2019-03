Arsenal a fait voler en éclats la défense rennaise pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League ce jeudi. Francfort a fait chuter l'Inter, Valence est passé par le chas de l'aiguille et Chelsea a cartonné.

Arsenal renverse Rennes, Francfort terrasse l'Inter

(AFP). Il n'y a plus de club français en coupe d'Europe après la victoire d'Arsenal face à Rennes 3 à 0 en huitième de finale retour de la Ligue Europa jeudi, tandis que les Anglais ont qualifié six équipes en quarts de finale de C1 et de C3.

Rennes avait remporté le match aller (3-1) et rêvait de faire tomber le géant londonien pour poursuivre le meilleur parcours de son histoire en Coupe d'Europe.

Mais deux buts d'Aubameyang (5e, 72e) et un de Maitland-Niles (15e) éliminent Rennes, qui était le dernier représentant français sur la scène continentale après les éliminations du Paris SG et de Lyon en Ligue des champions.

Chelsea s'est tranquillement qualifié en allant atomiser le Dynamo Kiev 5-0 (3-0 à l'aller) alors que Naples a géré ses trois buts marqués à domicile à Salzbourg, Valence arrachant le ticket à la dernière minute à Krasnodar (1-1).

Séville quitte aussi la C3 après une fin de match haletante sur le terrain du Slavia Prague, vainqueur 4-3 après prolongation (aller: 2-2).

Enfin, Benfica a également dû aller en prolongation pour écarter de sa route le Dinamo Zagreb (3-0, aller: 0-1).



Les résultats

Dynamo Kiev (UKR) - Chelsea (ENG) (0-3) 0-5

RB Salzbourg (AUT) - Naples (ITA) (0-3) 3-1

Krasnodar (RUS) - Valence CF (ESP) (1-2) 1-1

Inter Milan (ITA) - Francfort (GER) (0-0) 0-1

Arsenal (ENG) - Rennes (FRA) (1-3) 3-0

Villarreal (ESP) - Z. St-Pétersbourg RUS) (3-1) 2-1

Slavia Prague (TCH) - FC Séville (2-2) 4-3 (a.p.)

Benfica (POR) - Dinamo Zagreb (0-1) 3-0 (a.p.)