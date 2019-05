Arsenal aborde sa demi-finale aller d'Europa League, contre Valence, comme sa dernière chance de décrocher un billet pour la C1. Dans l'autre demi-finale, Chelsea et Francfort visent le deuxième succès dans cette compétition de leur histoire.

Sport 2 min.

Arsenal et Emery, dernier espoir pour la C1?

(AFP) - Défaits lors de leurs trois derniers matches de championnat, contre Crystal Palace (3-2), Wolverhampton (3-1) puis Leicester (3-0), Arsenal et Unai Emery sont sur le point de manquer le principal objectif de leur saison, alors qu'ils semblaient pourtant se diriger vers une qualification pour la prochaine C1 il y a encore quelques semaines.

Dès lors, un nouveau succès dans sa compétition fétiche, synonyme de ticket direct pour la Ligue des champions et de premier titre européen dans l'histoire d'Arsenal, représente pour Emery le dernier espoir de sauver sa saison.

Contre Valence, club qu'il a entraîné de 2008 à 2012, le technicien basque retrouvera aussi Kevin Gameiro, avec qui il avait réalisé son triplé historique avec Séville (2014, 2015, 2016). «On va se retrouver, ça va être sympa. Lui et moi, on va vouloir accrocher cette finale! Du coup, ça va être un bon petit match», a confié Kevin Gameiro, qui vise l'exploit «magnifique» d'être le premier Français vainqueur de cinq coupes d'Europe.

«C'est un entraîneur qui motive très bien ses joueurs, surtout dans ces moments-là qu'il connaît très bien. Il a remporté trois fois (ce trophée) et j'espère qu'ils seront dans un mauvais jour contre nous», a-t-il ajouté.

L'autre club anglais encore en lice, Chelsea, vainqueur en 2013, sera opposé à l'Eintracht Francfort, lauréat en 1980 quand la compétition s'appelait encore «Coupe de l'UEFA». Avec un duel d'attaquants en perspective entre Olivier Giroud (9 buts) et Luka Jovic (8 buts), qui espèrent rattraper Wissam Ben Yedder (10 buts) pour le titre honorifique de meilleur buteur de la compétition.



Même s'il a la faveur des pronostics, l'entraîneur de Chelsea Maurizio Sarri se méfie des Allemands. «Ils ont une équipe très dynamique avec une grande intensité. Ils sont très dangereux à domicile comme à l'extérieur», dit-il pour couper court aux propos de ceux qui voient déjà son équipe soulever le trophée européen à Bakou le 29 mai.

Son défenseur Cesar Azpilicueta a cependant admis que remporter un trophée était «une priorité» pour Chelsea, qui n'a plus d'autres titres à se mettre sous la dent cette saison. Invaincu cette saison dans la compétition, Chelsea sera handicapé par les absences de Callum Hudsoi-Odoi, la petite perle convoitée par le Bayern Munich, et du défenseur central international allemand Antonio Rüdiger, opéré d'un genou mardi et pour qui la saison est terminée.

Côté allemand, l'entraîneur de l'Eintracht Adi Hütter fait profil bas: «Nous allons devoir souffrir, a-t-il dit, nous affrontons un adversaire supérieur, mais nous devons aussi apprécier cela. Nous nous sentons très bien dans le rôle de l'outsider». Avec son trio balkanique Luka Jovic (25 buts), Ante Rebic et Filip Kostic, Francfort n'est cependant pas à court d'arguments pour inquiéter les Anglais.

Le programme des demi-finales aller (21h)



Arsenal (ENG) - Valence (ESP)

Eintracht Francfort (GER) - Chelsea (ENG)