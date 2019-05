Très spectaculaires, les demi-finales aller de l'Europa League, disputées jeudi soir, ont vu la victoire d'Arsenal à domicile contre Valence (3-1), et le nul grappillé par Chelsea en déplacement à l'Eintracht Francfort (1-1). Rendez-vous le 9 mai pour les matches retour.

Arsenal et Chelsea prennent date

Jean-François COLIN Assistera-t-on à une finale 100% londonienne le 29 mai à Bakou?

Très spectaculaires, les demi-finales aller de l'Europa League, disputées jeudi soir, ont vu la victoire d'Arsenal à domicile contre Valence (3-1), et le nul grappillé par Chelsea en déplacement à l'Eintracht Francfort (1-1). Rendez-vous le 9 mai pour les matches retour.

Ecarté de la course à la Ligue des champions à trois journées de la fin en Premier League, Arsenal et son entraîneur, l'Espagnol Unai Emery ont fait de l'Europa League, dont la conquête offre un ticket pour la C1 2019-2020, un objectif avoué.

Mais avant d'en arriver là, pour se glisser en finale, les Gunners doivent se débarrasser en demi-finale du FC Valence, sixième de la Liga, entraîné par... Unai Emery de 2008 à 2012, dans un remake de la finale de la... Coupe des Vainqueurs de Coupe 1980, remportée par le club espagnol aux tirs au but.



La première occasion de la partie est en faveur des visiteurs de l'Emirates Stadium: Parejo trouve Rodrigo, qui, dans le dos de la défense londonienne, remet directement dans l'axe devant le but où Garay n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, mais le défenseur argentin ne cadre pas (8e). Dans la foulée, Valence insiste: sur un corner côté gauche tiré par Parejo, Rodrigo se fait oublier au deuxième poteau et remet dans la boîte de la tête; de l'autre côté, le défenseur français Mouctar Diakhaby saute haut et catapulte le ballon au fond des filets de la tête (0-1, 11e).

Arsenal n'a guère le temps de gamberger, puisque sept minutes plus tard, l'attaquant français des Gunners Alexandre Lacazette lance Aubameyang dans la profondeur, et le Gabonais retrouve l'ancien joueur de l'OL qui marque dans le but vide (1-1, 18e). Mieux, avant même la demi-heure de jeu, Arsenal passe devant: Xhaka centre en première intention du pied gauche sur la tête du même Lacazette, un ballon que Neto repousse sur son poteau, mais... l'arbitre français Clément Turpin valide le but à l'aide de la montre de la goal-line technology (2-1, 26e).

Le début de deuxième mi-temps est équilibré: le rythme des échanges a sensiblement baissé et les occasions sont inexistantes, d'un côté comme de l'autre... jusqu'à ce que, coup sur coup, ce diable de Lacazette, manque de peu et à deux reprises de réaliser le hat-trick et le break pour Arsenal (63e et 67e). Mais Valence n'abdique pas, et Peter Cech doit sauver les meubles d'extrême justesse devant l'attaquant français Kevin Gameiro (73e) entré au jeu deux minutes plus tôt.



Finalement, dans le temps additionnel, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, servi par Kolasinac, fusille Neto de près, suite à des tentatives de Mkhitaryan et Lacazette, et inscrit ce troisième but qui change tout (3-1, 90+1). Il offre aux Gunners un matelas un peu plus confortable pour voyager jeudi prochain à Mestalla, l'antre des Murcielagos.



Chelsea en ballottage favorable



Inédit, le débat de l'autre demi-finale entre l'Eintracht Francfort et Chelsea, tous deux quatrièmes au classement de leur compétition domestique respective, oppose deux anciens lauréats de la C3, les Allemands en... 1980, et les Anglais plus récemment, en 2013.

Pour Chelsea, cette Europa League est la seule occasion d'encore remporter un trophée cette saison. Le coach italien des Blues, Maurizio Sarri choisit de faire l'impasse sur sa pépite belge, Eden Hazard, confiné sur le banc en début de match et entré à l'heure de jeu, tandis que l'entraîneur de Francfort, Adi Hütter doit se passer de deux de ses joyaux offensifs, le Français Sébastien Haller et le Croate Ante Rebic.

La maîtrise du jeu est clairement du côté allemand lors de la première demi-heure. Arrizabalaga doit se détendre sur une frappe à ras-de-sol cadrée de Danny da Costa (18e). Cinq minutes plus tard, une contre-attaque rondement menée par le binôme Filip Kostic - Luka Jovic est superbement conclue par ce dernier d'une tête plongeante pour l'ouverture du score (1-0, 23e).



Le défenseur italien de Chelsea Jorginho (en jaune) tente d'éviter l'intervention du milieu de Francfort, Sebastian Rode Photo: AFP

Chelsea est dans les cordes, mais refait petit à petit surface dans le troisième quart d'heure, pour se montrer enfin dangereux juste avant le repos: l'envoi de Loftus-Cheek flirte avec le poteau droit du portier teuton (43e). puis celui, tendu du pied gauche, de l'Espagnol Pedro Rodriguez finit sa course croisée au fond des filets de Kevin Trapp pour l'égalisation des Blues (1-1, 45e).

Les Londoniens entrent dans la seconde période comme ils ont terminé la première: pied au plancher. Sur coup franc, le Brésilien David Luis frappe la barre transversale de Trapp (59e), juste avant l'entrée au jeu du Belge Eden Hazard, qui relaie Willian (62e). Cette fois, il n'y en a plus que pour les visiteurs et c'est l'Eintracht qui en a plein les pieds. Ca chauffe dans le rectangle de Trapp.



Si Francfort retrouve des couleurs dans les dix dernières minutes, la partie ne connaîtra pas de vainqueur: avec ce nul 1-1 glané à l'extérieur, Chelsea est en ballottage favorable avant le match retour de jeudi prochain à Stamford Bridge.



Les demi-finales aller de l'Europa League

Arsenal FC (ANG) - CF Valence (ESP) 3-1

Evolution dn score: 0-1 Diakhaby (11e), 1-1 et 2-1 Lacazette (18e et 26e), 3-1 Aubameyang (90+1)



Eintracht Francfort (ALL) - Chelsea FC (ANG) 1-1

Evolution du score: 1-0 Jovic (23e), 1-1 Pedro Rodriguez (45e)



Les demi-finales retour se joueront le jeudi 9 mai.

La finale de l'Europa League est programmée le mercredi 29 mai au stade olympique de Bakou (AZE).