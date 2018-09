Retour en compagnie de quelques acteurs du derby differdangeois qui a vu la victoire du Progrès 2-0.

Arno Bonvini: «Un premier quart d’heure de merde»

Thomas Gigelmann (manager Progrès): «La consigne du coach était de pousser et d’inscrire un but dès l’entame. Ce fut le cas. On s’attendait à un bloc regroupé, assez bas comme il avait procédé lors du match face à Dudelange. Mais nous l’avons mis en difficulté en première période. La deuxième (période), il ne faut pas le cacher, ne fut pas la plus belle depuis le début de la saison, c'était même poussif. C’est comme ça. Il y a encore des «champignons» sur la pelouse ce qui ne facilite pas l’équipe en possession du cuir. Le gardien Flauss a livré une prestation propre.»

Mayron De Almeida (Progrès): «Je suis satisfait de ma prestation. Défensivement et offensivement, j’ai effectué mon travail. Nous voulions gagner et avons remporté les duels en première mi-temps. Mon but nous rassure! Un succès qui fait un bien fou.»

Sébastien Flauss (Progrès): «Ce n’était pas un grand derby mais l’essentiel est acquis avec cette victoire amplement méritée. Je n’ai pas eu grand chose à faire. En deuxième mi-temps, nous étions davantage dans la gestion. N’empêche un but est si vite arrivé que tu dois rester sur tes gardes. A 2-0, c’était quasiment dans la poche.»

Mickaël Garos (Differdange): «L’équipe est très, très mal entrée dans le match. Elle était trop bas et, surtout, regardait jouer le Progrès. Après, le jeu s’est équilibré mais jamais nous avons donné l’impression de pouvoir revenir. Nous avons fait tourner le ballon sans jamais être percutants. Cette défaite ne constitue pas la fin du monde. Cependant il faut relever la tête. Si on met, à chaque fois, une vingtaine de minutes à entrer dans une rencontre on s’expose à des difficultés.»

Arno Bonvini (entraîneur Differdange): «Il y a trop de respect, trop de crispation dès l’entame. Nous manquions cruellement de présence dans les duels. Un premier quart d’heure de merde. Après la demi-heure, on s’est lâché et avons dominé notre adversaire sans, il faut bien l’admettre, jamais être dangereux. Nous manquions de force de percussion. Je déplore la reprise de la tête d’Oukache à 1-0. Elle termine dans les bras de Flauss.»