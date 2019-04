Arno Bonvini n’a pas eu à réfléchir longtemps pour prendre la succession de Paulo Gomes démissionnaire de son poste d’entraîneur mercredi soir. «La semaine anglaise qui arrive sera décisive pour le maintien», annonce-t-il.

Sport 3 min.

Arno Bonvini: «Mondorf est une histoire de cœur»

Didier HIEGEL Arno Bonvini n’a pas eu à réfléchir longtemps pour prendre la succession de Paulo Gomes démissionnaire de son poste d’entraîneur mercredi soir. «La semaine anglaise qui arrive sera décisive pour le maintien», annonce-t-il.

Arno, vous avez dispensé votre premier entraînement à Mondorf ce jeudi soir. Qu’est-ce qui a changé depuis votre départ en fin de saison dernière?

Arno Bonvini. - «Pas grand-chose. J’ai retrouvé une très bonne mentalité à l’entraînement. Je m’y attendais car j’ai je connais pas mal de mes anciens joueurs. C’est un groupe qui possède énormément d’envie et de concentration à l’entraînement. C’est un groupe très soudé et cet état d'esprit m’a fait plaisir.

Avez-vous trouvé que certaines individualités sortaient du lot?

Je connais la plupart des joueurs pour les avoir coachés pendant quelques saisons. Je les ai aussi joués par deux fois avec Differdange et je les ai observés en Coupe de Luxembourg contre Dudelange et contre Pétange en championnat. A part deux ou trois éléments que je connais pas trop, il n’y a rien de trop nouveau pour moi.

On peut facilement imaginer que préparer un match avec si peu de recul n’est pas très évident…

Le problème est qu’en deux séances on ne peut pas trop juger l’état de forme des uns et des autres. C’est une question de feeling qui va nous guider lors des trois prochains matches. Le risque est d’en sélectionner certains qui ne sont pas totalement prêts au détriment d’autres qui pourraient l’être davantage. Dans ce genre de situation, la communication avec les joueurs, avec le directeur sportif (Patrick Kugener) et avec Christian (Strasser, le vice-président) est fondamentale.

Que pensez-vous de cette équipe d’Etzella, votre adversaire de dimanche?

A vrai dire, je ne la connais pas trop. Je l’ai rencontrée avec Differdange, elle s’était montrée très physique et bien en place, beaucoup de rigueur et de présence dans les duels. Ce sera un match au cours duquel il faudra être prêts mentalement pour répondre au combat physique. Ettelbruck possède aussi des éléments de valeur à qui il ne faudra pas laisser d’espaces. Mais nous sommes armés pour faire en sorte que les trois points restent à Mondorf à l’issue de la rencontre. Une semaine de vérité nous attend (contre Etzella ce dimanche, à Rosport mercredi et face à Hostert le 5 mai). Si nous gérons bien cette semaine anglaise, le maintien sera assuré.

Une semaine de vérité nous attend.

Vous allez prendre l'équipe en main pour les cinq derniers matches de la saison, mais pourrait-on vous voir sur le banc de Mondorf la saison prochaine?

Mondorf est une histoire de cœur, alors quand le cœur appelle… Heureusement que dans le foot ça existe encore. C’est pour cela que j’ai accepté d’assurer cette fin de saison après seulement une petite discussion avec ma femme. C’est le seul club pour qui j’aurais pu dire oui. Parce qu’il y a un vécu en commun, parce qu’il y a un groupe de joueurs que je connais en grande partie. Mais j’ai déjà planifié presque trois semaines de vacances au mois d’août, j’ai besoin de faire une coupure. Je dois avouer que, lors des cinq ou six dernières semaines (la séparation avec le FCD03 date du 17 mars), le foot ne m’a pas manqué. Avec le comité, nous nous sommes mis d’accord pour les cinq prochains matches, nous nous mettrons ensuite à table pour discuter.

Vous laissez donc la porte ouverte à une prolongation?

A priori, je suis là pour la fin de saison, mais on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Quoi qu’il en soit, mes vacances restent planifiées, car j’ai besoin de quelques semaines de repos.»

Les rencontres de la 22e journée

Ce vendredi à 20h

Union Titus Pétange - Racing



Ce samedi à 17h30

Fola - Rosport



Ce dimanche à 16h

RM Hamm Benfica - Jeunesse



Dudelange - Rumelange



Mondorf - Etzella



Ce dimanche à 18h30

Strassen - Progrès



Differdange - Hostert