Arno Bonvini débarque à Differdange

Christophe NADIN Pascal Burger sera son adjoint.

Arno Bonvini, 42 ans, a été officialisé ce jeudi à la tête du FC Differdange. L'ancien entraîneur de l'US Mondorf sera épaulé par Pascal Burger. Les deux parties sont d'abord partis sur une saison avec options si affinités. Rui Lomar (Titus Pétange) sera l'entraîneur des gardiens.



Le technicien dudelangeois succède à Dan Theis, qui avait lui-même repris le flambeau à la suite du départ de Pascal Carzaniga après la défaite contre le Fola.

Bonvini franchit encore un cap après avoir bien mené sa barque à Mondorf où il est resté un peu plus de cinq saisons. L'entraîneur est parvenu à maintenir le club de la cité thermale en Promotion d'Honneur avant de le hisser en BGL Ligue et de disputer la finale de la Coupe de Luxembourg perdue contre Dudelange en 2016.

Au moment de fixer les objectifs, Fabrizio Bei s'est montré ambitieux comme d'habitude. "Je sais que se qualifier pour la Coupe d'Europe sera compliqué mais je ne connais pas un seul président de BGL Ligue qui ne veut pas être champion. Donc, oui, on veut viser le Top 4. Il n'est pas question de parler d'année de transition. On a tous besoin d'un coup de pied au cul et je veux voir des garçons qui ont faim."



Deux nouveaux joueurs débarquent aussi à Oberkorn. Le milieu défensif du Swift, Jordan Swistek (26 ans), qui vient de passer quatre saisons à Hesperange et l'attaquant français Maxime Deruffe, 30 ans, qui vient d'Epernay.

Perez sur le départ

Le président Bei a reconnu qu'une petite dizaine de joueurs allaient quitter le club. Les départs de Gianluca Bei (Hostert) et Yannick Bastos (Progrès) sont déjà actés. Florent Malouda et David Fleurival ne seront plus là non plus à la reprise. Jordan Yéyé non plus. Nicolas Perez, arrivé la saison prochaine, devrait s'engager dans les prochains jours avec Dudelange. "C'est une déception au point de vue humain. Mais j'ai appris qu'en football, il fallait éviter de tomber amoureux." Un "échange" devrait être envisagé. Les noms de Omar Natami (Mondorf) ou Ricardo Couto (F91) circulent.

Ante Bukvic, lui, revient du RM Hamm Benfica mais risque de ne pas s'éterniser à Differdange. "J'ai été surpris que Hamm ne le conserve pas. Il est le bienvenu mais il va essayer de trouver un nouveau club", a encore précisé le président.



Le club a, en outre, signé un contrat de trois ans avec l'équipementier Nike. Le puzzle prend forme pour reconstruire un projet et surtout tourner la page d'une saison noire. "J'ai l'impression que l'on nous voyait relégables alors que nous finissons quand même cinquième. Oui ce fut une saison compliquée. On a tous fait des erreurs. Moi en premier mais je n'ai pas de boule de cristal qui me permet de dire ce qui a été et ce qui n'a pas fonctionné", a ponctué Fabrizio Bei.