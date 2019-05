Arno Bonvini a enfin pris sa décision et elle devrait réjouir le club de Mondorf puisqu'il a décidé de répondre favorablement à la demande de ses dirigeants de poursuivre la saison prochaine.

Arno Bonvini à la tête de Mondorf la saison prochaine

(LW) - Stop ou encore. Depuis quelques jours, l'indécision était de mise à propos d'une prolongation de la collaboration entre Bonvini et Mondorf. L'entraîneur à succès des Mondorfois a donc décidé de poursuivre l'aventure la saison prochaine.

Bonvini, qui avait permis au club de rejoindre la BGL Ligue et de disputer une finale de Coupe de Luxembourg, était resté en place d’avril 2013 à juin 2018 avant de rejoindre Differdange l'été dernier. Malheureusement pour lui, l'expérience au Parc des Sports avait été de courte durée. Un mois plus tard, il était revenu au chevet de l'USM après le départ de Paulo Gomes pour finir la saison et assurer le maintien du club parmi l'élite.

Pour mener à bien sa mission, il sera toujours assisté par Jean-Claude Beck et Abdeljalil Kella s'occupera toujours de l'entraînement des gardiens. Au niveau de la gestion sportive du club, Patrick Kugener, directeur sportif, sera épaulé par l'ancien joueur Almin Babacic.