Le FC Pristina est le premier club kosovar à rencontrer une équipe luxembourgeoise sur la scène européenne. Le coeur d'Arian Dautaj, arbitre au Luxembourg et installé au pays depuis vingt années, sera partagé entre sa patrie d'origine et le Fola. Rencontre.

Arian Dautaj: «Je serai un peu pour les deux»

C'est l'heure du choix pour Arian Dautaj. Pas celui qui l'incitera à soutenir une équipe ou l'autre cette semaine et la suivante - «Je serai un peu pour les deux» -, mais celui de savoir si il se rendra au stade Emile Mayrisch ce mecredi ou s'il prendra juste avant le chemin de son Kosovo natal pour y passer ses vacances.

Une chose est sûre, l'arbitre schifflangeois de 47 ans assistera au match retour à Mitrovica. «Le FC Pristina ne joue plus dans son stade depuis longtemps. Et en championnat, c'est à Péc», rappelle Arian.

La capitale du Kosovo paie toujours les tributs d'une guerre qui a fragmenté la Yougoslavie. «Le pays est en retard au niveau des infrastructures. Cela prend du temps de reconstruire et le stade de Pristina n'est pas homologué.»

Reconnu en 2016 par l'UEFA, le Kosovo a fait ses premiers pas sur la scène internationale à travers sa sélection engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avant l'arrivée des clubs en Coupe d'Europe l'année suivante.

Cette saison, le KF Drita a été le premier club kosovar à se qualifier pour un deuxième tour de Coupe d'Europe. C'était en Ligue des champions. Le FC Pristina lui a emboîté le pas en distançant le club de Gibraltar du FC Europa (6-1 sur l'ensemble des deux matches) pour défier le Fola Esch.

«C'est difficile d'évaluer les chances des uns et des autres. Pristina manque de vécu sur la scène européenne, mais on retrouve dans cette équipes les gènes du football yougoslave», détaille Arian. «Je dirais que ce sera du 50/50 avec un léger avantage pour le Fola, mais il faudra faire la différence à domicile car là-bas, ce sera chaud.»

«Plus forts que les décisions politiques»

Arian Dautaj connaît le football kosovar comme sa poche. Il a joué au pays avant que la guerre ne l'oblige à fuir. «Pour montrer que l'on était plus forts que ces décisions politiques, on jouait sur des petits terrains, à six contre six. Il m'est arrivé de disputer un match devant 7.000 spectateurs.»

Les bruits de botte ont ensuite obligé Arian, son épouse et ses enfants à quitter le pays. «Nous sommes d'abord allés au Monténégro, puis en Albanie avant de rejoindre l'Italie sur un petit bateau.» Le règne de la débrouille et quelques connaissances au Grand-Duché ont conduit la famille Dautaj à se poser au Luxembourg. «Cela va faire vingt ans dans quelques jours. Bien sûr que je garde un goût amer sur ce qui s'est passé. Notre maison au Kosovo a brûlé. Il ne restait rien. Pas même une photo de famille.»

Aujourd'hui, Arian s'est reconstruit à travers un projet professionnel et l'arbitrage qui le conduit aux quatre coins du pays sur les terrains de Division 2. «Je crois pouvoir dire que je suis bien accueilli partout où je passe.» Ses filles, elles, fréquentent les terrains de handball et la plus jeune, Dea, vient d'être transférée au HBD.

Quant aux tensions entre le Kosovo et la Serbie, qui considère encore son voisin comme une province, il est persuadé que ça finira par rentrer dans l'ordre. «Moi, je n'ai pas de problèmes avec les Serbes ici. On ne parle pas de ça quand on se croise.» La polémique a refait surface dernièrement avec les gestes de Xhaka et Shaqiri mimant l'aigle du drapeau albanais après leur but avec la Suisse en Coupe du monde. «La politique n'a pas sa place sur un terrain de football mais quand vous entendez pendant tout un match ''un bon Albanais est un Albanais mort '', ça pousse parfois à ce genre de gestes.»

Loin de ses turpitudes, Arian Dautaj s'apprête à savourer ce duel. «Je suis sûr que la communauté sera présente en nombre au Fola même si aucun Kossovar du pays ne fera le déplacement faute de visa.» Ensuite, il attendra patiemment le retour dans son pays qu'il continue à chérir.