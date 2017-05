Empêtré dans la zone des relégables, Rumelange recevait ce dimanche un Fola ayant dit adieu aux deux premières places la semaine dernière. Récit d’un match qui s’est joué lors des 25 dernières minutes.

Par Thomas Fullenwarth



Rumelange peut-il avoir des regrets?

Les locaux se présentaient dans un système de jeu en 4-2-3-1. Sahin et Dragovic, devant la défense, avaient le double rôle de bloquer les passes offensives adverses mais aussi d’alimenter leurs attaquants. Le circuit de jeu de Rumelange était le suivant: défense centrale -> Sahin ou Dragovic -> passe au sol ou longue vers les ailiers (Diallo ou Gomes).

Lorsque les défenseurs latéraux (Donval et Rodrigues ) décidaient de jouer vers l’avant, ils cherchaient automatiquement Mokrani, seul en pointe, par un long ballon. Un Mokrani esseulé mais très efficace puisqu’il a réussi à prendre l’ascendant aérien sur la défense centrale eschoise. Il a ainsi pu dévier de nombreux ballons vers son meneur de jeu (Fostier ) qui, très mobile, n’hésitait pas à se déplacer sur les côtés. A l’aise techniquement, Fostier a amené un vrai danger en réussissant ses «un contre un», créant des décalages et délivrant quelques centres.

Rumelange est donc resté fidèle à son système de jeu direct. Les locaux pourront toutefois nourrir quelques regrets car après avoir fait le dos rond pendant les dix premières minutes, ils ont pris le pas sur leur adversaire.

Rumelange n’a pas été meilleur que le Fola mais le fait que ce dernier ait décidé de ne pas appliquer de pressing collectif sur Sahin et Dragovic, et de ne pas vraiment suivre les déplacements et appels rumelangeois, a laissé beaucoup de possibilités aux locaux malgré des attaques assez brouillonnes.

Il a toujours manqué un détail pour mener ces attaques à leur terme: un centre raté, une frappe contrée, une dernière passe trop longue… C’est souvent l’habitude des équipes de bas de tableau.

La seule exception fut l’égalisation amenée à 83e minute par Diallo. Suite à une magnifique ouverture de Siebert, Sahin centrait en retrait pour Diallo qui arrivait lancé de son côté droit. Il n’a fallu aux Rumelangeois que deux passes pour parcourir 50 mètres et marquer. Ce schéma très simple a permis de prendre les Eschois de vitesse.

En gommant ces deux ou trois passes qui ne sont pas forcément nécessaires, Rumelange aurait peut-être pu profiter plus tôt du petit rythme proposé par les visiteurs et peut-être se mettre à l’abri.

Julien Fostier tente de forcer la tenaille Gerson Rodrigues - Veldim Muhamerovic.

Photo Manu da Luz

Un match de préparation pour le Fola?

Si le Fola n’a plus rien à jouer en championnat et peut se concentrer sur la Coupe, il ne faut pas oublier que le week-end prochain il continuera son rôle d’arbitre en recevant le F91 Dudelange. Jeff Strasser s’est donc servi de ce déplacement pour donner du temps de jeu à certains joueurs, habituellement sur le banc tels Bechtold ou Cvetkovic. Il a aussi fait souffler Françoise et Souto.

Le coach eschois a donc proposé un 4-4-1-1 avec Dalledove en soutien de Bensi.

On a tout de suite pu constater que les Eschois abordaient ce match avec prudence; non pas par peur d’encaisser un but, mais surtout par peur de prendre un mauvais coup.

On pourrait même comparer cette prestation à un match amical de préparation estivale tant le rythme était faible par moments. Jusqu’au remplacement de Bechtold par Françoise, le Fola a toujours attaqué avec quatre éléments: Bensi, Dalledove, Cvetkovic et Klapp (puis Rodrigues).

Ni les défenseurs latéraux (Sacras et Klein), ni les milieux centraux (Bechtold et Muharemovic) n’ont accompagné les sorties de balles eschoises. On n’a retrouvé que deux fois la phase de jeu préférée des Rouge et Blanc lorsque Cvetkovic rentrait à l’intérieur et laissait Sacras prendre l’espace libre. Cela s’est produit deux fois pour deux centres dangereux.

Hormis ces phases de jeu, le peu de rythme apporté par les relances défensives n’a que très rarement permis de créer un décalage dans un bloc rumelangeois qui restait tout de même en souffrance dans la gestion de la profondeur et dans sa reconversion défensive.

Encore une fois, la différence s’est faite par l’entrée de Manu Françoise qui, sur son premier ballon a enfin apporté un vrai appel et le punch que Bensi n’avait pas su donner jusque-là.

Sa victoire en fin de match, le Fola la doit à trois exploits individuels. Il faut malgré tout rendre hommage au vainqueur d’un match difficile chez une équipe qui se bat pour sa survie et sur un terrain toujours peu praticable.



Et si on parlait de l’arbitrage de Monsieur Roth?

Ce dimanche à Rumelange, officiait un arbitre central français. Si le fait de voir un arbitre étranger officier en BGL Ligue n'est pas très rare, il est par contre trop inhabituel d’observer ce genre de comportement.

En effet, il nous faut saluer le fait que, malgré un penalty accordé, plusieurs cartons sortis et de nombreux contacts, les décisions de M. Roth n’ont jamais donné lieu à des débats.



On a pu observer un arbitre calme, qui n’a jamais fait preuve d’excès d’autorité. Si ses décisions ont parfois été litigieuses, il a toujours pris le temps d’expliquer aux joueurs concernés la justification de ses choix. Même lorsque François Thior a prolongé ses plaintes après la transformation du penalty eschois, il est venu calmement échanger quelques mots avec lui.

Il est agréable d’être spectateur (ou même acteur) d’un match arbitré de cette façon. On peut ainsi se concentrer sur le jeu dans une atmosphère plus sereine. Peu importe donc la nationalité ou l’âge d’un arbitre, il reste un fait: l’arbitrage influence le spectacle.

Mateusz Siebert (au centre) a livré une solide prestation face au Fola.

Photo: Manu da Luz

LES TOPS

Mateusz Siebert (USR): on sent qu’il a connu le haut niveau. Fort défensivement, il cherche toujours à relancer rapidement vers l’avant et au sol. Il aurait sa place dans un plus "gros" club.

Julien Klein (Fola): s’il n’a pas donné plus que les autres. Il est resté le seul à ne pas râler, à faire son boulot. Un bon capitaine.

Julien Fostier (USR): on l’a senti limité physiquement. Mais il a été le plus mobile et a souvent apporté le coup de boost nécessaire pour déclencher les attaques.

Les Flops

Stefano Bensi (Fola): on peut excuser ses pertes de balles avec ce terrain, mais pas le fait d’aller si peu au "combat".

Jules Diallo (USR): malgré son but, il fut trop brouillon, aucun centre. Il n’a pas apporté ce qu’on attend d’un milieu latéral.

Gerson Rodrigues (Fola): très agacé, trop souvent rappelé à l’ordre par manque d’implication offensive. Un état d’esprit qui a pénalisé son jeu et gâché son talent brut.