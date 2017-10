Abattu comme rarement, Paul Philipp est revenu sur ce qu'il a appelé un «naufrage collectif». Le patron du football luxembourgeois appelle à la révolte contre la Bulgarie mardi.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Paul Philipp, on sait que vous vivez chaque match de façon intense. Comment avez-vous traversé celui-ci?

J'ai compté chaque seconde. J'ai imaginé tout ce qui pouvait encore arriver. J'ai craint le pire même si ce n'est déjà pas si mal. Chaque attaque était une occasion de but. Quel cauchemar!

Comment expliquez-vous cette débâcle?

On n'a pas existé quand les Suédois étaient en possession de la balle. On attendait d'avoir le ballon sans nous engager pour le conquérir. Je n'ai vu aucune solidarité, aucune agressivité défensive. On n'a pas gagné deux duels sur tout le match. Tout le contraire de Toulouse où il y avait de la solidarité, une couverture mutuelle et des lignes plus compactes. Ce soir (samedi), on n'a pas dérangé les Suédois. C'est un naufrage collectif. Et il ne faut pas chercher d'excuses.

Comment peut-on passer du blanc au noir en à peine plus d'un mois?

Par manque de respect de l'adversaire. A Toulouse, il y avait Mbappé en face... J'avais ressenti une certaine peur, de l'appréhension. Ici, il y avait une douce euphorie. On était confiant. Et quand le Luxembourg commence à être confiant, ça devient dangereux.

Comment faire pour tourner cette sombre page?

Il y a une chose positive. Les joueurs ont une chance unique: celle de rejouer dans trois jours. Ils ne sont pas obligés de rester là-dessus. Ils pourront montrer qu'ils sont dignes de porter ce maillot. Ce qu'ils n'ont pas été ce soir (samedi). Ils peuvent prouver que c'était un accident.

Cette Suède vous a-t-elle impressionné?

On ne peut même pas dire ça. C'est pas mal, mais ce ne sont pas des monstres techniques. Comme souvent avec les équipes scandinaves, ils ont cherché le deuxième ballon. Ils l'ont fait avec de longues balles. On n'a pas existé! On n'a pas gagné un duel de la tête. Il n'y avait aucun impact physique. Il faut rester humble et ne pas croire que c'est arrivé.

A-t-on finalement un réservoir assez riche dans lequel on peut puiser quand plusieurs absents sont à déplorer?

Ce n'est pas une question de réservoir. C'est la mentalité. C'était mou. On n'a pas fait trois fautes agressives. Mardi, ils devront montrer ce dont ils sont capables. Je ne dis pas qu'on doit gagner, mais il faudra montrer autre chose qu'aujourd'hui.

Vous avez été joueur, que se passe-t-il quand on prend un quatrième but et qu'il reste presque une mi-temps à jouer ?

J'ai constaté qu'il n'y avait pas de patron. Personne pour tirer la sonnette d'alarme. La révolte, elle part de l'une ou l'autre personnalité. Il y en avait un dans la tribune (Laurent Jans) qui n'aurait pas accepté ça. Mais ce n'est pas une excuse. Mais quelqu'un doit dire que 4-0 ou 8-0, ce n'est pas pareil.