En signant une large victoire face au RM Hamm Benfica (6-0), Strassen a non seulement obtenu sa plus large victoire de sa saison mais a également fait un grand pas vers le maintien.

Sport 6 min.

Après Strassen-RM Hamm: «L'UNA a proposé un jeu simple et rapide»

En signant une large victoire face au RM Hamm Benfica (6-0), Strassen a non seulement obtenu sa plus large victoire de sa saison mais a également fait un grand pas vers le maintien.

Par Thomas Fullenwarth

Quelles ont été les raisons du succès de Strassen?

Roland Schaack proposait un système de jeu en 4-1-4-1 avec Ben Payal placé en sentinelle. Sur les phases défensives, il pouvait compter sur le soutien de Gustave Schultz alors que Mickael Jager restait en position offensive la plupart du temps.L’UNA pouvait compter sur un milieu de terrain complémentaire qui a rapidement été la clé de leur match. L'entrejeu local a intercepté de nombreux ballons en coupant les passes verticales adverses.

A la différence de leurs adversaires, ces récupérations de balles se sont faites dans les 40-45 mètres hammois. Ainsi, en une à deux passes, le ballon arrivait déjà dans la surface adverse. De plus, récupérer le cuir très haut éliminait d’office les quatre joueurs offensifs du RM Hamm.

Face à sept joueurs en mode défense et avec la projection offensive des milieux et des défenseurs latéraux, de nombreux décalages ont été faits. Ce qui a permis de trouver à de nombreuses reprises un joueur libre, proche du but adverse. La moitié des buts a été le fruit d’un enchaînement de passes commençant d’un côté et se terminant de l’autre avec une frappe. (Agovic, 17e et 68e ainsi que Runser, 38e).

Les deux autres buts ont été inscrits via deux projections de Schultz qui lui ont permis d’apporter un surnombre et de s'offrir un doublé (48e et 89e). Face à un adversaire n’appliquant aucun pressing sur les relances défensives, l’UNA n’a pas eu besoin d’un exploit personnel, les locaux ont joué simplement et rapidement pour garder un temps d’avance sur les déplacements défensifs adverses.

Pour preuve, les seules pertes de balles dangereuses sont arrivées sur deux tentatives de dribble d’Eric Hoffmann et de Ben Payal à hauteur de la ligne médiane. Pour le reste, ces derniers, ainsi que leurs coéquipiers, ont eu la rigueur et le sérieux pour ne pas encaisser de but.

Gustav Schulz prend le meilleur sur Fabrice Yao. Strassen a signé une entame de match idéale. Photo: Michel Dell'Aiera

Pourquoi le RM Hamm a-t-il plongé?

Le coach Dan Santos alignait un système en 4-2-3-1. On retrouvait Souto en défense centrale et Pedro Ferro placé derrière Mokrani. On a immédiatement pu observer que le bloc hammois était positionné très bas avec sa ligne défensive aux 30-35 mètres et l’avant-centre Mokrani placé sur la ligne médiane.

Première conséquence de ce placement: le manque de pressing sur la défense de Strassen qui pouvait tranquillement préparer ses attaques placées. Ensuite, la distance entre les deux milieux défensifs visiteurs et leurs joueurs offensifs laissait une vraie liberté de construction au milieu de terrain de l'UNA et les retards de placement s’accumulaient.

Pour finir, les récupérations de balles se faisaient dans le camp du RM Hamm. Il était donc compliqué de procéder à des contre-attaques rapides vers le but de Ralph Schon. Offensivement, le RM Hamm Benfica a été très limité dans ce qu’il a proposé. Cela peut s'expliquer par l’absence de relais de jeu des trois milieux centraux Da Veiga, Santos Lopes et Ferro.

Les attaques visiteuses étaient donc lancées de deux façons:

Longues balles à destination de Mokrani qui partait au combat et qui réussissait à dévier quelques ballons. Mais, sans soutien des trois autres éléments offensifs, cela ne servait à rien.

Tentatives de passes verticales au sol, dans l’axe, vers Mokrani ou Ferro. Ces passes très risquées ont été majoritairement interceptées et ont mis en danger l’équipe.

Ce manque de prise de responsabilité des milieux centraux a forcé Dan Santos à faire monter Ronny Souto à la place d’Eurico Gomes et la différence a immédiatement été ressentie. Souto, lui, ne s’est pas caché. Il a demandé les ballons, et, malgré quelques pertes de balles, a un peu fait reculer une équipe de Strassen qui alignait les temps forts depuis le début du match. Il a même, à certains moments, pris le rôle de Pedro Ferro qui ne remplissait pas sa fonction de meneur de jeu. Malheureusement, le capitaine est sorti à la mi-temps et Hamm a perdu son seul joueur influent dans le jeu.

Sans solutions, sans imagination, les Hammois ont surtout lâché dans la tête. On a pu observer certains joueurs faire un peu ce qu’ils voulaient dans leur placement, dans leurs attitudes. A partir de ce moment, les consignes de leur entraîneur ne servaient plus à grand-chose…

La sortie de Ronny Souto, en duel avec Benjamin Runser, a posé de nombreux problèmes au RM Hamm Benfica. Photo: Michel Dell'Aiera

Pourquoi l’arbitrage de Monsieur Bourgnon a-t-il servi le jeu?

On a coutume de dire que l’arbitre est un acteur de match aussi important que les joueurs, les coachs et les supporters. Si ces décisions influencent le jeu, son attitude est aussi importante que le reste. A Strassen, le match a été rythmé et agréable grâce au talent des joueurs mais aussi grâce au fait que Monsieur Bourgnon ait laissé de nombreux avantages au lieu de siffler des fautes immédiates.

Mais surtout, son attitude envers les joueurs a permis à ces derniers de ne penser qu’à leur match, de ne pas se polluer eux-mêmes l’esprit avec des éléments extérieurs au jeu.

Deux situations illustrent cela:

Ben Payal qui, alors que son équipe mène 3-0, s’énerve longuement contre une décision arbitrale à se demander s’il ne cherche pas le carton.

Le jeune Hammois Tristan Grivel, frustré par le score, laisse traîner la jambe sur un adversaire.

A la place de s’énerver, d’«acheter» du respect à coup de cartons, l'arbitre Bourgnon s'est déplacé calmement vers le joueur en lui expliquant les choses. Cela a permis de faire redescendre la tension accumulée par le joueur. Un match sans carton jaune pour Monsieur Bourgnon qui a offert aux joueurs la possibilité de faire plaisir aux supporters.

Les tops

Gustav Schultz (Strassen): il a aidé Payal défensivement et s’est montré très disponible offensivement. Un match plein récompensé par deux buts.

Edis Agovic (Strassen): auteur d’un doublé, très juste techniquement.

Ralph Schon (Strassen): on pourrait penser qu’il n’a pas eu de boulot. Mais à 1-0, il a sorti des arrêts de grande classe qui ont changé le scénario du match.



Daniel Santos a vécu une fin d'après-midi difficile. Le RM Hamm Benfica a sombré face à l'UNA. Photo: Michel Dell'Aiera

Les flops

Pedro Ferro (Hamm): il n'a pas fait ce que l’on attend d’un meneur de jeu. Rarement entre les lignes et jamais en soutien de Mokrani.

Eurico Gomes (Hamm): dans un rôle de milieu de terrain, il n’a pas participé au jeu de son équipe. Il est redescendu en défense centrale mais il s'est retrouvé en difficulté comme toute son équipe.

La mentalité affichée par les Hammois: alors qu’elle était leur force, l’attitude de 90% des Hammois a pourri leur match. A partir de là, il était impossible à Dan Santos de changer quoi que ce soit.