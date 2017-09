En déplacement à Steinfort, le RM Hamm Benfica a décroché sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Luxembourg en s'imposant 2 à 0. Gardien du temple du Sporting, Jonathan De Marco (24 ans) s’est retourné à deux reprises, mais, surtout, il mesure le bonheur d’être à nouveau footballeur.



Par Vincent Lommel



Dimanche 24 septembre. Stade Demy Steichen, rue des Sports à Steinfort. «L’utilisation de fumigènes, pétards et fusées est strictement interdite.» Le message placardé par la FLF au guichet de l’entrée principale est explicite. Ce 32e de finale de la Coupe de Luxembourg entre le SC Steinfort et le RM Hamm Benfica est bel et bien un match sortant de l’ordinaire.



À notre gauche, le pensionnaire de D1, avec son maillot rayé horizontalement en vert et blanc, qui rappelle celui des «Lions» du Sporting Clube de Portugal. À notre droite, une formation de BGL Ligue, et sa chasuble rouge et blanche, proche de celle des «Aigles» du Sport Lisboa e Benfica. Un parfum de derby toujours explosif!

À l’échelle luxembourgeoise, plus de deux cents personnes ont assisté à la victoire 2-0 des visiteurs, pensionnaires de BGL Ligue. Une victoire logique, à la régulière, qui s'est dessinée en seconde mi-temps (0-1, 53e et 0-2, 70e) pour le plus grand bonheur du «kop» hammois, massé derrière le banc de touche. À l’opposé, dans la tribune principale, son vis-à-vis local a aussi contribué à faire du bruit, à mettre une ambiance bon enfant. Une joute sans aucun incident à déplorer, voilà qui n’est pas négligeable.

Jonathan De Marco: «J’ai galéré»

Dernier rempart de Sporting, Jonathan De Marco (24 ans) s’attendait à être «bombardé». Mais... ce ne fut pas vraiment le cas. «Je n’ai pas eu d’arrêts fulgurants à effectuer», remarque-t-il. «Hamm a été réaliste à souhait. Le but du 0-1 a fait mal dans nos têtes et dans nos jambes.»



La supériorité des uns sur les autres s’est davantage affirmée après le repos, lorsque le physique a pris le dessus. Certains éléments locaux ont fini avec des crampes. «Notre adversaire aligne plusieurs sacrés gabarits. Il n’est pas pour rien quatrième de classe en BGL Ligue.» Le portier préfère relativiser la portée de ce «derby de Lisbonne».

«OK, on a davantage parlé de ce match la semaine dernière que de n’importe quel autre dans la presse. Notre motivation était décuplée, mais... on reste Steinfort.»

La défaite ne doit pas faire oublier le bonheur du principal intéressé d’être de retour sur les terrains. Passé par le F91 Dudelange et l’Union Titus Pétange, De Marco était à deux doigts d’arrêter le football. C’était à l’été 2014. «Les ligaments et les ménisques des genoux n’ont rien. Par contre, il arrivait que la rotule se déboîte lorsque je dégageais.» Opéré du genou gauche, ensuite du droit - greffe du ligament -, il a connu l’enfer. «J’ai galéré.» Les saisons 2014-2015 et 2015-2016 sont restées «blanches» pour lui. La revalidation prendra du temps.

Entraîneur des gardiens… puis gardien

«Les dirigeants de Steinfort m’ont proposé d’entraîner les gardiens de l’équipe A. Elle évoluait en D2 la saison passée», précise le revenant. «Entraîner m’a donné l'envie de... rejouer moi-même. Nous étions trois gardiens de but. J’ai participé à la montée en D1.»



Titulaire ce dimanche face au RM Hamm Benfica, Jonathan De Marco espère rester dans les petits papiers de l’entraîneur, Ronald Martinelli. La tête sur les épaules, il mesure le chemin qu’il lui reste à parcourir pour retrouver la plénitude de ses moyens.

«J’estime être à soixante pour cent.» Son souhait est de travailler sans relâche et d'être à cent pour cent «tôt ou tard. Si tel est le cas, le reste suivra.» Evoluer en Promotion d’Honneur ou au sein de l’élite trotte dans un coin de sa tête. Mais, une chose après l’autre.